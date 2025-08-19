Mujer herida en avioneta accidentada en Medellín salió de estado crítico

La mujer de 61 años que resultó herida el pasado viernes tras el choque de una avioneta en Medellín salió de estado crítico. El nuevo parte médico fue entregado durante la mañana de este lunes por la Clínica CES, desde donde se señaló que la mujer permanece bajo vigilancia intensiva en una UCI y que su cuadro todavía sigue siendo delicado. Le puede interesar: Así fue cómo ocurrió el accidente de la avioneta en el barrio Estadio, Medellín El accidente de la avioneta ocurrió durante la tarde del pasado viernes 15 de agosto, cuando hacia las 3:25 p.m. una aeronave se precipitó sobre un parque ubicado cerca al estadio Atanasio Girardot, en inmediaciones de la carrera 72 con la calle 47.

Según reconstruyeron varios transeúntes y vecinos de la zona, la colisión de la aeronave se sintió cono un fuerte estruendo. “Se sintió como si se estrellaran dos camiones grandes. Cuando al momentico, escuché que se había estrellado un avión y de una corrí. Alcancé a ver los dos ocupantes de la avioneta y la señora estaba malherida junto al señor. Yo alcancé a verlos y alcancé pues a grabarles un videíto, donde se veían las dos personas malheridas. Realmente la gente que los estaba socorriendo les decía con voz de aliento que no se fueran, que se quedaran aquí”, reconstruyó Luis Carlos Areiza, un vendedor ambulante del sector. Siga leyendo: ¡Atención! Una avioneta se accidentó en los alrededores del Estadio de Medellín Posteriormente, trascendió que el vehículo siniestrado se trataba de un avión ultraligero modelo Ibis GS-700 Magic, monomotor, procedente de Tolú.

En su última conversación con la torre de control, el piloto pidió al aeropuerto despejar la pista para un aterrizaje de emergencia, pero a raíz de fallas en su motor no alcanzó a llegar. “Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al estadio”, se escucha decir al piloto en un audio que captó la conversación con una controladora.

Lea además: No fue un accidente: la historia de la avioneta que habría sido derribada por el Ejército en Frontino en 2018 “¿En el estadio? Quedo atenta a la frecuencia para cualquier información”, le respondió la controladora, instantes antes del choque.