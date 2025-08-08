Video | Motociclista cayó en tremendo hueco en la venida Boyacá, en Bogotá, y por poco pierde la vida

La Avenida Boyacá, una de las principales arterias de Bogotá, volvió a ser escenario de un accidente vial que encendió las alarmas sobre el deterioro de la malla vial en varias zonas de la capital.
El pasado 26 de julio, una motociclista cayó en un enorme hueco en plena vía, un incidente que ha generado gran indignación en redes sociales, no solo de conductores, sino de la ciudadanía en general. Su moto quedó completamente atrapada.
Le puede interesar: “Muy parecido a lo de la Copa América”: vocalista de Damas Gratis contó su versión sobre los desmanes en el Movistar Arena
El momento exacto del suceso quedó registrado en un video y fue compartido por el creador de contenido, Santiago López, que mostró como la llanta delantera de la moto quedó completamente atrapada en un profundo socavón o hueco, en la vía.