Video | Las risitas en plena audiencia entre implicados en atentado a Miguel Uribe

Un hecho que desató indignación ocurrió en plena audiencia judicial, cuando Elder José Arteaga y alias El Hermano, señalados como coordinadores del atentado contra el senador Miguel Uribe, abrieron sus micrófonos para saludarse de manera virtual y, más que eso, para soltarse risas entre ellos, sin importar que estaban siendo escuchados y vistos por el resto de asistentes conectados a la diligencia.
Todo ocurrió durante un breve receso. Sin embargo, las cámaras y los micrófonos quedaron abiertos, lo que permitió escuchar y ver el intercambio entre los capturados.
—¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? —preguntó El Costeño.
—Encanado —respondió El Hermano.
—Yo acá, buscando el sueño americano... en la mansión con piscina, (risas) pero en verdad viviendo en un cambuche. Mi hermano, con ganas de salir de acá, socio. La peor cárcel... ni señal para llamar”.