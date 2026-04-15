Video | Ni una semana pasó y otro atraco en Bogotá: fletero atacó a escolta de valores

Tan solo un día después del sicariato frustrado en el norte de la capital, se conoció un nuevo hecho violento en el barrio Palermo, en Bogotá. En este caso, se trata de un asalto a un establecimiento de la cadena OXXO, ubicado en la calle 45 con carrera 17.
En un video de una cámara de seguridad del local quedó registrado el momento en que ocurrió el ataque, cuando un fletero interceptó a dos escoltas de valores dentro del local y los intimidó con un arma de fuego.
El episodio quedó grabado en las cámaras del local. Los responsables huyeron rápidamente del sitio a bordo de una motocicleta, lo que ha dificultado su identificación inmediata.