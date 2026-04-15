Video | Ni una semana pasó y otro atraco en Bogotá: fletero atacó a escolta de valores

Tan solo un día después del sicariato frustrado en el norte de la capital, se conoció un nuevo hecho violento en el barrio Palermo, en Bogotá. En este caso, se trata de un asalto a un establecimiento de la cadena OXXO, ubicado en la calle 45 con carrera 17. En un video de una cámara de seguridad del local quedó registrado el momento en que ocurrió el ataque, cuando un fletero interceptó a dos escoltas de valores dentro del local y los intimidó con un arma de fuego. El episodio quedó grabado en las cámaras del local. Los responsables huyeron rápidamente del sitio a bordo de una motocicleta, lo que ha dificultado su identificación inmediata.

¿Qué estableció la policía?

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que “los hechos acontecen en un establecimiento de comercio donde dos delincuentes ingresan y, mediante la modalidad de atraco, intimidan a dos guardas pertenecientes a una empresa de valores, portando una maleta”. Durante el asalto, uno de los vigilantes resultó herido. “Uno de ellos resulta lesionado en la cabeza con un elemento contundente”, señalaron las autoridades, y añadieron que “fue trasladado inmediatamente” para recibir atención médica, sin que la lesión presente “ningún tipo de gravedad”.

Además, desde la entidad se estableció que ya se adelantan las labores investigativas para dar con los responsables. “Se han desplegado todas las capacidades necesarias para la recolección de videos y material de prueba que podrían ayudar a la identificación de estas personas”, se indicó. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información: “Se invita a continuar con la iniciativa mediante las líneas oficiales”, con el fin de avanzar en la investigación del caso. Entérese: Video | Segunda balacera en Bogotá en menos de 12 horas, esta vez en Usaquén

Otro ataque en la misma semana

Un tiroteo se registró en la noche del lunes 13 de abril en la localidad de Usaquén, según informaron las autoridades. El hecho se habría presentado en el barrio Barrancas, calle 156 #7H-67, en medio de lo que sería un intento de homicidio. “Un sicario se acerca a un hombre, y la víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este año colateral”, dijo el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El presunto sicario llegó a este sector para identificar y disparar contra la víctima, quien se encontraba abordando una camioneta de color negro.