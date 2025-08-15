En video | Así fue el escape de los asesinos de dos policías en Morales, Cauca

Un video en el que se aprecia a los asesinos de dos policías en Morales, Cauca, comenzó a circular por internet en las últimas horas. El crimen, tal cual reportó EL COLOMBIANO, sucedió en la tarde de este jueves en el centro del municipio, junto a la sede del comando de Policía y cerca de la Alcaldía. A la 1:30 pm unos delincuentes armados con fusiles llegaron en una camioneta y dispararon contra dos uniformados que estaban haciendo la vigilancia perimetral de la estación. Mataron a los patrulleros Jordan Isaac Rosado Salles, adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros; y Sergio Andrés Trujillo Garrido, de la estación policial de Morales.

Cuando sus compañeros intentaron reaccionar, encontraron un paquete sospechoso cerca de las víctimas, por lo que tuvieron que acordonar el lugar y llamar a los agentes antiexplosivos. La sede de la Alcaldía y otros establecimientos cercanos tuvieron que ser evacuados por precaución.

Los agresores robaron las armas de dotación de las víctimas. En el video grabado con celular por un ciudadano, se observa su huida por el parque principal del pueblo. Se trata de cinco hombres vestidos con ropa oscura, los cuales corren a toda velocidad portando armas de fuego, y uno de ellos hace disparos al aire.