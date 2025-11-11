Video | Con una cadena humana, rescataron a perrita que se cayó en un caño de Bogotá

En medio de la reciente polémica e indignación generada por el ataque a golpes de un hombre a un perrito en el departamento de Bolívar, un momento de angustia con otro animal se transformó en un acto heroico, en el barrio El Tintal, localidad de Kennedy, en Bogotá. Le puede interesar: Denuncian a Armando Benedetti en la Fiscalía por afirmaciones que hizo en contra de la magistrada Lombana Una perrita cayó accidentalmente a un caño cercano a la calle 6a, siendo rápidamente arrastrada por la corriente de las aguas residuales y generando alarma en toda la comunidad. El hecho quedó documentado en video y se viralizó en las redes sociales, donde la acción inmediata de las personas fue aplaudida.

La última persona de la cadena humana buscando agarrar a la perrita para poder sacarla del caño. FOTO: Captura video de redes sociales @nicogallartdo

Varios residentes del sector se percataron de la situación y decidieron intervenir de forma urgente para salvar al animal antes de que fuera arrastrada completamente por la corriente. Al parecer, la situación ocurrió en la tarde de este lunes 10 de noviembre.

La estrategia para el rescate: una cadena humana

Para contrarrestar la fuerza de la corriente, nueve personas se organizaron en el borde del caño, implementando una maniobra ingeniosa pero a la vez arriesgada: una cadena humana. Esta formación permitió que el grupo pudiera acercarse hasta el punto donde el animal luchaba por sobrevivir.

Según las imágenes de videos en redes sociales, la perrita intentaba desesperadamente “sostenerse de una de las paredes de la infraestructura” del canal. Tras varios intentos, el hombre ubicado en la punta de la cadena humana logró sujetarla del collar. Este agarre permitió al resto del grupo “tirar con fuerza” hasta lograr sacar al canino del peligro. Una vez a salva, el perro fue revisado por rescatistas locales y se le vio caminando “sin complicaciones”, recuperándose solo de un gran susto.

El testimonio de solidaridad en la comunidad

Un residente del barrio El Tintal, como muchos otros transeuntes, grabó el suceso, describiéndolo en redes sociales como “un ejemplo de solidaridad”. En su publicación, la internauta destacó que los actos de la comunidad representaban “una gran escena y un claro ejemplo del poder de la unión y solidaridad”. El ciudadano, quien aclaró que “decidió grabar el video” al percatarse de la movilización de las personas, enfatizó el valor del gesto. Afirmó que las acciones de la comunidad en la localidad de Kennedy denotan “un cambio positivo en la forma en que las personas valoran la vida de los seres vivos”.

Momento en que la perrita fue sacada del caño a través de la cadena humana y luego sacudió para secarse. FOTO: Captura video de redes sociales @nicogallartdo