Video | Con una cadena humana, rescataron a perrita que se cayó en un caño de Bogotá

En medio de la reciente polémica e indignación generada por el ataque a golpes de un hombre a un perrito en el departamento de Bolívar, un momento de angustia con otro animal se transformó en un acto heroico, en el barrio El Tintal, localidad de Kennedy, en Bogotá.
Una perrita cayó accidentalmente a un caño cercano a la calle 6a, siendo rápidamente arrastrada por la corriente de las aguas residuales y generando alarma en toda la comunidad. El hecho quedó documentado en video y se viralizó en las redes sociales, donde la acción inmediata de las personas fue aplaudida.