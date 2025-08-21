Video | Así era el otro camión cargado con explosivos que lograron frenar para que no estallara en Cali

Durante el grave atentado con explosivos y que se registró en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, Valle del Cauca, durante la tarde de este jueves 21 de agosto y que dejó hasta ahora seis personas muertas y 71 heridos, se conoció que otro camión cargado de explosivos no alcanzó a estallar.
Según las autoridades y los mismos testigos de este trágico hecho —quienes lo documentaron por videos en redes sociales— fueron dos camiones los que utilizaron los ilegales para atentar presuntamente contra las instalaciones de la base, pero al parecer uno de los detonadores falló, para fortuna de los ciudadanos.
