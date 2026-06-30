¿Está vivo alias Marlon? Video reabre dudas sobre operativo militar

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares adelantan una verificación técnica para establecer la autenticidad de un video en el que aparece Iván Jacob Idrobo Arredondo, conocido con el alias de ‘Marlon’, señalado cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas, una estructura de las disidencias de las Farc. La investigación busca determinar si el material fue grabado recientemente o si corresponde a un registro anterior, luego de que el Gobierno informara, días atrás, sobre su presunta muerte en una operación militar.

La supuesta baja de alias Marlon fue anunciada el pasado 20 de junio como uno de los principales resultados de una ofensiva desarrollada en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca. En ese momento, las autoridades señalaron que el jefe insurgente, considerado uno de los hombres de confianza de alias ‘Iván Mordisco’, habría muerto durante los combates.

No obstante, la aparición de un video fechado, presuntamente, el 27 de junio, sembró dudas sobre esa versión. En la grabación se observa a un hombre identificado como alias Marlon dirigiéndose a integrantes de su organización criminal, cuestionando la política de paz total del Gobierno y enviando instrucciones a las estructuras armadas bajo su mando.