“No más Petro-salud”: el reclamo de Vicky Dávila contra el sistema de salud propuesto por el actual Gobierno

La precandidata de la Gran Consulta realizó una enérgica protesta en medio de los debates realizados en una alianza entre Teleantioquia y EL COLOMBIANO. Esta fue la denuncia de Vicky Dávila.

  • Vicky Dávila revela una pancarta protestando por la “Petrosalud”. Foto: Camilo Suárez Echeverry
    Vicky Dávila revela una pancarta protestando por la “Petrosalud”. Foto: Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

La precandidata a la Presidencia Vicky Dávila alzó su voz en contra de las actuales irregularidades presentadas en el actual gobierno e hizo una denuncia sobre algunas campañas que estarían usando como plataforma el robo de la plata destinada a la salud.

La protesta la hizo en la segunda jornada de debates Antioquia vota por Colombia realizada por la alianza entre el sistema informativo de Teleantioquia y EL COLOMBIANO. En este debate hicieron presencia los precandidatos de la Gran Consulta Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria y Vicky Dávila.

Lea también: Debate de la Gran Consulta por Colombia: candidatos propusieron denunciar a Petro ante la CPI, “desbogotanizar” al país y acabar la “Petro-salud”

En este encuentro fue la periodista y aspirante a la Presidencia quien, al momento de hablar sobre el tema salud, expuso ante las cámaras un cartel con los rostros del presidente Gustavo Petro y los candidatos del petrismo, Iván Cepeda y Roy Barreras.

“No más PetroSalud, como dice Mauricio Cárdenas. Por cuenta de Petro el gobierno está matando a los colombianos más pobres”, señaló Dávila, expresando su solidaridad con Kevin Acosta y Cecilia Quintero, quienes murieron en los últimos días esperando medicamentos.

A su vez, la precandidata mostró su postura sobre las empresas prestadoras de salud. “Nosotros vamos a llegar a pagar la deuda, a cumplirles a los médicos, a las enfermeras y a los enfermeros”, detalló. “Se quedan las mejores EPS, las que no sirven se liquidan. Nosotros no vamos a permitir que se robe más la plata de la salud”, agregó la precandidata.

En medio de su protesta, la precandidata denunció que “hay campañas que han tenido como plataforma el robo de la plata de la salud”. “Por eso vamos a sacar a los corruptos, vamos a sacar a los politiqueros y a todos los ladrones del sistema y las mafias”, concluyó.

Así está aumentando la crisis en el sistema de salud

La protesta de la precandidata Vicky Dávila hace alusión a la crisis que cada vez parece agudizarse para los pacientes del sistema de salud, en especial con la Nueva EPS, la cual está intervenida por el Gobierno Nacional.

A los casos de Kevin Acosta, un niño de 7 años que sufría hemofilia A que, no recibir su tratamiento desde el mes de diciembre, se complicó tras sufrir una hemorragia luego de una caída de una bicicleta, y el último caso de Cecilia Quintero, quien falleció en un establecimiento de Cafam esperando tratamiento, se suma la alerta de la Superintendencia de Salud, que afirma que las quejas pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.

Además, Iris Marín, defensora del pueblo, reveló que hay más de 120.000 notificaciones de tutelas que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien.

Desde que el gobierno Petro intervino la Nueva EPS, la deuda incrementó de $18.31 billones en 2024 a $26.3 billones con corte a diciembre de 2025. Además, las sedes de la entidad han sido escenario de protestas en todo el país: cientos de pacientes denuncian que llevan meses sin obtener sus medicamentos o acceder a sus tratamientos con especialistas.

Siga leyendo: “Hacer filas enormes a ver si hay medicamentos”: el calvario de los usuarios de Nueva EPS

Salud
Nueva EPS
Elecciones 2026
Elecciones
Colombia
Vicky Dávila
Utilidad para la vida