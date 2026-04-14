x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Vicky Dávila deja la coalición de la Gran Consulta y regresa a Revista Semana

La periodista les anunció a sus excompañeros de consulta la decisión mediante un mensaje en un grupo que tienen de WhatsApp.

  • La excandidata Vicky Dávila regresa a la revista Semana, donde se desempeñó como directora. Foto: Camilo Suárez y cortesía.
    La excandidata Vicky Dávila regresa a la revista Semana, donde se desempeñó como directora. Foto: Camilo Suárez y cortesía.
  • Este fue el mensaje que Vicky les compartió a sus compañeros de coalición. Foto: suministrada a EL COLOMBIANO.
    Este fue el mensaje que Vicky les compartió a sus compañeros de coalición. Foto: suministrada a EL COLOMBIANO.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

La excandidata presidencial Vicky Dávila deja de un lado su rol como política y regresa a la revista Semana, dejando la campaña de la ganadora de la Gran Consulta, Paloma Valencia.

Dávila les envió un mensaje en un grupo de WhatsApp que tienen los excandidatos que se midieron en una consulta el pasado 8 de marzo. La imagen fue compartida inicialmente por Reportes Coronell y luego miembros de la coalición le confirmaron a EL COLOMBIANO la veracidad de esta.

Lea también: ¡Atención! Vicky Dávila será candidata presidencial

“Hoy, solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo. Saben que soy una periodista de corazón, de oficio”, les escribió Dávila a sus compañeros.

Este fue el mensaje que Vicky les compartió a sus compañeros de coalición. Foto: suministrada a EL COLOMBIANO.
Este fue el mensaje que Vicky les compartió a sus compañeros de coalición. Foto: suministrada a EL COLOMBIANO.

“Ayer Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré”, contó Vicky. “Espero que esto salga bien, es lo que sé hacer... siempre estaré para ustedes, no me olviden. Yo no los voy a olvidar”, agregó.

En el mensaje, Dávila le dedicó unas palabras a Valencia, quien fue la ganadora de la consulta que integró la periodista. “Paloma, quiero verte como la primera mujer presidente de Colombia. Te espero en la entrevista. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Y ojalá aunque sea tomemos café”, concluyó en su despedida.

Vicky había renunciado a la dirección de la revista Semana en noviembre de 2024 a través de una carta. En esta, la periodista con más de 30 años de carrera en los medios daba un paso en su carrera como aspirante a la presidencia.

Su campaña fue avalada por firmas. Con un movimiento llamado Valientes, la periodista estuvo durante más de un año recorriendo el país buscando llegar a la Casa de Nariño.

Integró la Gran Consulta junto a otros ocho candidatos de centro derecha y se midieron en una consulta interpartidista el pasado 8 de marzo. Ese mecanismo dejó como candidata a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y en un segundo lugar al exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo.

Tras ese acontecimiento, despertaba la incertidumbre sobre si Dávila seguiría dedicada a la política o volvería a su rol de periodista. Ya un hecho como la no aparición del logo de su movimiento Valientes en el tarjetón de la primera vuelta, pese a que los demás símbolos de los integrantes de la Gran Consulta sí estarían presentes, prendía las alarmas sobre su decisión.

En contexto: Los logos de los candidatos de la Gran Consulta saldrán en el tarjetón presidencial, menos el de Vicky Dávila, ¿por qué?

Sin embargo, lo que quizás fue el preámbulo de su decisión fue la entrevista realizada al candidato Abelardo de la Espriella a través de las plataformas de la revista Semana. En esa conversación, a pesar de recibir elogios por parte del aspirante presidencial, marcó una distancia en cuanto a su rol como periodista y le pidió que no la pusiera en una “situación incómoda”, puesto que esa conversación hacía parte de una entrevista, sin un fin político.

Siga leyendo: Vicky Dávila y su entrevista a De la Espriella, ¿sigue en la política o retomará el periodismo?

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Medios de comunicación
Política
Elecciones
Elecciones 2026
Medios
Consultas interpartidistas
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Vicky Dávila
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida