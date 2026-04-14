Vicky Dávila deja la coalición de la Gran Consulta y regresa a Revista Semana

La excandidata presidencial Vicky Dávila deja de un lado su rol como política y regresa a la revista Semana, dejando la campaña de la ganadora de la Gran Consulta, Paloma Valencia.
Dávila les envió un mensaje en un grupo de WhatsApp que tienen los excandidatos que se midieron en una consulta el pasado 8 de marzo. La imagen fue compartida inicialmente por Reportes Coronell y luego miembros de la coalición le confirmaron a EL COLOMBIANO la veracidad de esta.
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“Hoy, solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo. Saben que soy una periodista de corazón, de oficio”, les escribió Dávila a sus compañeros.