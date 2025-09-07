“Puede viajar a donde se le dé la gana”: Petro a Federico Gutiérrez sobre viaje a EE. UU, al que al final solo van dos alcaldes

Al final solo dos de los cinco alcaldes de ciudades capitales van este domingo a Washington para reunirse con autoridades de Estados Unidos, unos días antes de que se decida si ese país certifica o no a Colombia en su lucha antidrogas.
Uno de los primeros que dijo que no viajaría fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien afirmó por medio de un mensaje en redes sociales que desde el miércoles de la semana pasada les había dicho a sus homólogos que no podría ir al país norteamericano debido a otros compromisos de su agenda.
No obstante, el mandatario distrital defendió la facultad de los alcaldes para adelantar gestiones internacionales en medio de la controversia con el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la misión que busca evitar la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. “Considero importante aclarar que los alcaldes estamos facultados para viajar y adelantar gestiones internacionales en pro de los intereses de nuestras ciudades, como, por ejemplo, atraer inversiones o buscar cooperación en seguridad”, señaló el alcalde bogotano.
En esa línea, precisó que cuando el viaje es financiado por el presupuesto de la ciudad, este “no requiere permiso o autorización del presidente ni del Gobierno Nacional”. Galán concluyó que, si bien los alcaldes no pueden suplantar al presidente en la representación del Estado, sí tienen “el deber de representar los intereses de nuestras ciudades. Eso hacemos y seguiremos haciendo”.