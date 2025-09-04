¿A qué fue la primera dama, Verónica Alcocer, a la cárcel La Picota?

Verónica Alcocer, la primera dama de la nación, visitó en la mañana de este jueves la cárcel La Picota de Bogotá. Su visita al centro penitenciario ocurre después de varios días de ausencia pública. Desde la Casa de Nariño señalaron que estará en un evento de “escucha activa”.

Según se conoció, la primera dama busca conocer los procesos de resocialización de los internos, así como los proyectos productivos de panadería y artesanías. Su presencia en los centros carcelarios no es nueva: ya han realizado estos encuentros en otras ciudades del país como Montería, Sincelejo y Santa Marta.

“En sus redes sociales, se ha visibilizado ese trabajo, esas jornadas de escucha, también enviando un mensaje de respeto, no violencia, no polarización, priorizando el respeto en la diferencia y la dignidad humana como pilar fundamental para una vida en comunidad”, afirmaron desde la Casa de Nariño.