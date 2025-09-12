Concejal denuncia que 638 vehículos de la Policía en Bogotá estarían fuera de servicio, ¿qué responden las autoridades?

A través de un derecho de petición, la concejal de Bogotá, Diana Diago (Centro Democrático) obtuvo información relacionada con los vehículos de la Policía en la capital. Meses antes, la cabildante había hecho una denuncia parecida, pero esta vez reveló que el 23% de los vehículos de la Policía Metropolitana se encuentran fuera de servicio por falta de mantenimiento, trámites pendientes o por estar siniestrados. En total, de los 2.089 vehículos, 638 estarían sin utilizarse. “Esto representa un retroceso para la seguridad de la ciudad. ¿Cómo pretende la administración de Carlos Fernando Galán pretender que ‘Bogotá camina segura’ si la Fuerza Pública no cuenta con los recursos básicos para enfrentar a las bandas criminales?”, cuestionó la concejal.



El derecho de petición arrojó que las localidades con mayor número de vehículos fuera de servicio son: Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba, precisamente las más golpeadas por la inseguridad en la capital del país. Las cifras se dividen en Ciudad Bolívar, el 24% de los 357 vehículos asignados no funciona; en Kennedy, el 21% de los 329; y en Suba, el 20% de los 315. En un contexto de percepción de inseguridad, como sucede en las grandes ciudades, la concejal considera que este problema de los vehículos implica un golpe al trabajo de la Policía. “La ciudadanía está a merced de la delincuencia mientras la Policía trabaja con las uñas, porque el secretario de Seguridad de Galán se niega a invertir en el fortalecimiento de las herramientas de movilidad de la institución”, advirtió Diago.

¿Qué dicen las autoridades?