Aumenta a $500 millones recompensa por alias Chala, señalado del asesinato de Mateo Pérez

En medio del luto nacional por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, norte de Antioquia, el Gobierno elevó a $500 millones la recompensa por información que permita capturar a Jhon Edison Chala Torrejano, alias Víctor Chala, señalado de integrar las disidencias de las Farc del componente criminal de alias Calarcá y presunto responsable del crimen.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el refuerzo de la operación tras la confirmación del asesinato del comunicador, al que calificó como un “vil asesinato”, ocurrido en un territorio donde confluyen organizaciones armadas dedicadas a la minería ilegal y el narcotráfico. Según la declaración oficial, alias Chala estaría vinculado directamente con la desaparición y posterior homicidio del periodista.
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“Por él ofrecemos hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que nos permita capturarlo y llevarlo a la justicia. Se convierte en este momento en un objetivo de alto valor”, afirmó el ministro de Defensa, al reiterar la instrucción de capturar a los responsables y desmantelar las redes criminales que operan en Briceño.