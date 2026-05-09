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Cruce de versiones por asesinato de Mateo Pérez: ¿quién está detrás del crimen del periodista?

El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda abrió una controversia entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y las propias disidencias de las Farc.

  • Mientras el presidente Gustavo Petro señaló a una estructura fragmentada del frente 36 por el asesinato de Mateo Pérez Rueda, ese mismo grupo negó haber autorizado el crimen. FOTOS: Manuel Saldarriaga Quintero y cortesía.
    Mientras el presidente Gustavo Petro señaló a una estructura fragmentada del frente 36 por el asesinato de Mateo Pérez Rueda, ese mismo grupo negó haber autorizado el crimen. FOTOS: Manuel Saldarriaga Quintero y cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, de 24 años, continúa generando preguntas sobre quién ordenó y ejecutó el crimen ocurrido en zona rural de Briceño, norte antioqueño. Tres versiones distintas circulan: la del Gobierno Nacional, la de la Gobernación de Antioquia y la de las propias disidencias.

El presidente Gustavo Petro señaló como responsable a Jhon Édison Chalá Torrejano, conocido como alias Chalá, integrante del frente Darío Gutiérrez — al que calificó como una estructura fragmentada del frente 36 —. “El asesinato ocurrió en la vereda El Hoyo del municipio de Briceño”, escribió en su cuenta de X, donde además calificó la región de Briceño y San Andrés de Cuerquia como una de las zonas con mayor tasa de homicidios del país por la confrontación entre grupos armados. Petro también aclaró que no existe ningún proceso de negociación entre el Gobierno y la estructura de Chalá.

También le puede interesar: Petro señala a disidencia de alias Chalá por asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño

Desde el frente 36 —identificado como GAOr 36— llegó una respuesta inesperada: un comunicado firmado por el Estado Mayor de Bloques y Frentes, el grupo bajo mando de alias Calarcá, negó que el asesinato hubiera sido autorizado por su dirección. “Esta Dirección nunca fue informada sobre la detención del periodista; de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”, señala el texto. El comunicado agregó que “ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar” y que la confrontación armada “no es contra la población civil.”

Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no hizo distinciones entre estructuras. “Chalá es Calarcá: es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda”, escribió, y aseguró que el señalado cabecilla llegó hace pocos meses a Antioquia y desde entonces se incrementaron los homicidios, desplazamientos y hechos violentos en Briceño. Rendón también criticó la política de paz total del Gobierno y afirmó que el caso evidencia el fortalecimiento de estructuras criminales en medio de los diálogos con grupos armados.

El día de hoy, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, incrementó la recompensa por información que permita dar con la captura de alias Chalá a $500 millones de pesos.

¿Qué buscaba Mateo en Briceño?

La polémica se intensificó con versiones sobre las intenciones del periodista al ingresar a la zona. Un amigo del joven aseguró en entrevista con Blu Radio que Mateo Pérez quería entrevistar a alias Primo Gay, actual cabecilla del frente 36, para conocer las motivaciones del grupo armado frente a los procesos de paz. También habría intentado contactar anteriormente a alias Cabuyo, anterior cabecilla del mismo frente, abatido en 2022.

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Mateo Pérez Rueda era director del medio El Confidente de Yarumal, proyecto periodístico que había fundado desde el colegio, y estudiaba Ciencia Política en la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Su cuerpo fue recuperado por una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y organismos estatales, en medio de las dificultades de acceso y seguridad en el norte antioqueño.

Lea más: “No se mata la verdad matando periodistas”, el plantón con el que se homenajeó en Medellín a Mateo Pérez

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