¿Cómo terminaron dos vacas dentro de un carro? La insólita escena que sorprendió en Boyacá

¿Por qué dos vacas viajaban en un carro por Boyacá? Esa era la pregunta que se hacían los habitantes de Tibasosa, en Boyacá, luego de presenciar una insólita escena que puso de manifiesto el actuar de tres individuos que participaron en el caso. De acuerdo con la información suministrada a EL COLOMBIANO, el hecho se presentó el jueves 2 de julio en la vía Tibasosa-Sogamoso, cuando la Policía Seccional de Tránsito y Transporte atendió el llamado de la ciudadanía tras enterarse del hurto de estos animales en la vereda El Estrillal, ubicada en el municipio de Tibasosa. Lea también: ¿Cómo logró robar $126 millones? Así operaba el presunto fletero capturado tras tres millonarios atracos en Medellín Según se observa en un video publicado en redes sociales, los bovinos, uno de color negro y otro café con blanco, eran transportados en los asientos traseros de un vehículo particular en una posición que evidenciaba incomodidad.

No se sabe cómo ni en cuánto tiempo lograron ingresarlos al automóvil, pero un uniformado descubrió la situación cuando abrió una de las puertas y se encontró con una imagen que causa asombro, pero también indignación por tratarse de un presunto caso de maltrato animal. Le puede interesar: Esta es la persona que habría robado en comunidad religiosa de Jericó: ofrecen millonaria recompensa para atraparla Tres hombres fueron capturados por su presunta participación en el intento de hurto, mientras que los animales fueron transportados nuevamente - pero en un camión- a la vereda en un camión para ser devueltos a su dueña, quien confirmó que se trató de un caso de abigeato, delito que consiste en el robo de animales, tanto mayores, como vacas y caballos, como menores, entre ellos ovejas, cerdos y cabras. Los tres hombres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para dar inicio al proceso de imputación de cargos.

Vacas devueltas a su dueña. FOTO: Captura de video @Policíanacional