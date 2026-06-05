“Vamos a cumplir la palabra”: Uribe respaldó apoyo a Abelardo y respondió cuestionamientos por rencillas en campaña

Luego de que la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia obtuviera un resultado desfavorable este pasado domingo en las elecciones presidenciales de primera vuelta, el expresidente Álvaro Uribe habló en entrevista sobre el tema. Además, respondió a las críticas del excandidato Juan Daniel Oviedo, quien atribuyó parte del resultado electoral a errores cometidos durante la campaña por parte de este movimiento político. En entrevista con Caracol Radio, Uribe defendió el proceso que llevó a la elección de Valencia como candidata del partido y destacó su liderazgo político de cara al futuro. “Le pido que me dé la oportunidad de repetirle al país cómo fue el proceso con esa gran colombiana, esa gran candidata, esa mujer de tanta vigencia futura, Paloma Valencia”, afirmó.

El exmandatario también manifestó su sorpresa frente a los cuestionamientos de Oviedo, quien señaló que la propuesta de convertirlo en un eventual ministro de Defensa habría afectado la campaña. “Me extraña eso del doctor Juan Daniel Oviedo. Ayer nomás tuve un gran diálogo con él. Él sabe todo mi respeto. ¿Cómo sale con eso?”, expresó. Uribe recordó que cuando Valencia mencionó públicamente esa posibilidad, él mismo respondió descartándola. “Dije: ‘No, Paloma, yo ya estoy muy viejo'”, señaló. Frente al resultado electoral, el líder total del Centro Democrático aseguró que asumió personalmente la responsabilidad por la derrota de su colectividad. Y según relató, la misma noche de la elección conversó con Paloma Valencia sobre el respaldo que darían al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. “Perdimos. Acepto humildemente la derrota, asumo la responsabilidad”, afirmó Uribe. Y también ratificó el respaldo del Centro Democrático a la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella y aseguró que ese apoyo responde a una defensa de principios políticos y económicos que considera fundamentales para el país. “Vamos a cumplir la palabra y vamos a votar por el doctor Abelardo De La Espriella, por el doctor José Manuel Restrepo, por la libertad de Colombia, por la empresa privada, por la equidad social, por un Estado pequeño y austero, y para que Colombia no sea una sucursal chavista”, dijo.

¿Mal cálculo político?

Uribe también defendió el proceso interno mediante el cual Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático y rechazó las versiones que apuntan a supuestas irregularidades dentro de la colectividad. Según afirmó, la senadora llegó a la candidatura por mérito propio y en una contienda transparente. “Ella ganó limpiamente por el proceso del partido. En este partido no se hace trampas, queridos amigos. Y yo no he hecho una sola trampa en mi carrera política”, dijo.

Su apoyo a Abelardo

Durante la entrevista, Uribe también reveló que tanto Abelardo de la Espriella como Juan Carlos Pinzón manifestaron el año pasado su interés de participar en la contienda presidencial bajo el aval del Centro Democrático; justamente mientras estaba en la coyuntura el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, comentó que la dirección del partido decidió mantener las reglas establecidas para el proceso de selección de candidatos. “No podemos violar decisiones del partido”, aseguró. Pese a ello, recordó que en caso de que este avanzara, el mejor conocido como “El Tigre” a una segunda vuelta presidencial, lo apoyarían. “Si gana el doctor Abelardo y es el que pasa a segunda vuelta, lo apoyamos”, recordó Uribe. Frente a las críticas por las decisiones adoptadas durante la campaña de Paloma Valencia, el expresidente evitó señalar responsables y reiteró que asumió personalmente el resultado obtenido en las urnas. “Perdimos, asumo humildemente la responsabilidad. Paloma fue una gran candidata, tiene un gran futuro”, afirmó. Finalmente, aseguró que desde la misma noche de la elección comenzó el trabajo político para respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella. “¿Qué estamos haciendo desde el domingo por la noche? Haciendo ese trabajo”, dijo Uribe, quien explicó que ha sostenido reuniones virtuales con las estructuras del partido en los 32 departamentos y en Bogotá para consolidar el apoyo a la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, la cual sucederá en tan solo semanas, este domingo 21 de junio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En referencia a la propuesta del Gobierno de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que ayer retiraron, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó el cambio de postura del oficialismo y aseguró que se trata de una estrategia política impulsada por el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda. “Ahora, para el resultado electoral, hacen la maromita de que entonces no va a haber Constituyente”, afirmó. Uribe también se refirió a los antecedentes de su propio partido frente a este mecanismo y reconoció que la propuesta que en algún momento impulsó el Centro Democrático “fue un error”. No obstante, marcó una diferencia entre esa iniciativa y la que actualmente promueve el Gobierno. “Pero una cosa es reformar la justicia y otra es una sustitución constitucional”. Lea también: Fajardo cierra puertas a alianzas para la segunda vuelta: “No estoy negociando nada con nadie”

Preguntas frecuentes