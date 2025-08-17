Uribe acusa al Gobierno Petro de instigar el atentado contra Miguel Uribe Turbay

El expresidente Álvaro Uribe, actualmente en detención domiciliaria, recordó este domingo 17 de agosto el asesinato de Uribe Turbay, ocurrido tras un ataque armado el pasado 7 de junio en Bogotá y que le causó la muerte el 11 de agosto, luego de más de dos meses en cuidados intensivos. Uribe Vélez afirmó que la tragedia fue alentada por mensajes provenientes de altas esferas del Ejecutivo. “El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno que se convertían en invitaciones, al menos implícitas, para que la delincuencia procediera como procedió contra nuestro mártir”, declaró en un video. El líder del Centro Democrático insistió en que su partido nunca ha promovido la violencia: “Nuestro concepto de seguridad es para todos los colombianos, por eso hablamos de seguridad democrática. En mi caso, jamás he cometido una sola afrenta contra los medios de comunicación”.

El expresidente reiteró que la muerte de Miguel Uribe debe convertirse en un llamado para fortalecer las políticas de seguridad y garantizar la protección de los precandidatos que hoy enfrentan amenazas. "Esta campaña es muy difícil. Nuestros compañeros precandidatos tienen una enorme limitación por las amenazas de seguridad", advirtió. Uribe también vinculó la coyuntura política al panorama electoral de 2026. Señaló que el país enfrenta una disputa de modelos: "Debemos mostrar que aquí hay una propuesta democrática de restauración para un gobierno de transición que recupere a Colombia, frente a un 'castro-chavismo' que ya no puede ocultar su verdadera cara", dijo. El exmandatario reconoció, además, las dificultades de su partido en medio de su proceso judicial. Cumple una condena de doce años de prisión bajo detención domiciliaria, lo que limita su participación activa en la política. "Mis condiciones personales de privación de la libertad son conocidas. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo a través de estas redes para conectar a más colombianos. Al partido le corresponde asumir un enorme esfuerzo de comunicación", explicó. Finalmente, anticipó que en septiembre el Centro Democrático definirá un candidato único a la Presidencia de la República, con el objetivo de consolidar su fuerza en medio de un clima político que, según Uribe, está marcado por la inseguridad y la polarización. Los mensajes de Uribe fueron replicados por el presidente Gustavo Petro. "Deje de sembrar odio Uribe, su deber es, como condenado, no sembrar más rupturas de convivencia. Usted llamó al actual presidente de Colombia terrorista y sicario, y sus amigotes lo repiten en EEUU, en verdadera actitud de sedición, yo le respondí protegiéndolo a usted y su familia", dijo.