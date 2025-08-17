Uribe acusa al Gobierno Petro de instigar el atentado contra Miguel Uribe Turbay

El expresidente Álvaro Uribe, actualmente en detención domiciliaria, recordó este domingo 17 de agosto el asesinato de Uribe Turbay, ocurrido tras un ataque armado el pasado 7 de junio en Bogotá y que le causó la muerte el 11 de agosto, luego de más de dos meses en cuidados intensivos. Uribe Vélez afirmó que la tragedia fue alentada por mensajes provenientes de altas esferas del Ejecutivo.
“El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue instigado por un mínimo de 40 mensajes del alto gobierno que se convertían en invitaciones, al menos implícitas, para que la delincuencia procediera como procedió contra nuestro mártir”, declaró en un video. El líder del Centro Democrático insistió en que su partido nunca ha promovido la violencia: “Nuestro concepto de seguridad es para todos los colombianos, por eso hablamos de seguridad democrática. En mi caso, jamás he cometido una sola afrenta contra los medios de comunicación”.