UNP enfrenta deuda de $400 mil millones por alquiler de 5.000 camionetas, ¿riesgo para esquemas de seguridad?

Una millonaria deuda de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con empresas arrendadoras de vehículos estaría poniendo en riesgo la continuidad de los esquemas de seguridad para personas amenazadas en el país.
Según lo conocido, la entidad adeudaría cerca de 400.000 millones de pesos por el alquiler de al menos 5.000 vehículos —entre blindados y convencionales— utilizados en la protección de funcionarios, líderes sociales, exmandatarios y otras personas en situación de riesgo.
La información que reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO señala que, de acuerdo con un cruce de correos electrónicos entre funcionarios de la UNP y empresas proveedoras, los retrasos en los pagos se vienen acumulando desde finales de 2025.