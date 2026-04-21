Universidad Sergio Arboleda suspendió clases este martes: “Declara luto en su comunidad”

La Universidad Sergio Arboleda se declaró en luto y suspendió todas sus clases para este martes 21 de abril, luego de que una de sus alumnas muriera tras caer al vacío en extrañas circunstancias al interior del campus en Bogotá.

El caso se presentó el lunes alrededor de las 3:40 p. m., cuando una estudiante de primer semestre de Derecho, cuya identidad no ha sido revelada, cayó al parecer desde el sexto piso hacia la plazoleta central frente a la Facultad de Derecho.

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Las razones de esta tragedia son hasta el momento materia de investigación por parte de las autoridades, quienes junto con uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, llegaron al sitio tras recibir un llamado de emergencia para proceder con el levantamiento del cuerpo.

La universidad emitió un comunicado a fin de lamentar lo ocurrido y cancelar todas las clases para hoy en memoria de la joven. “Su partida conmueve profundamente a toda esta comunidad académica y la sume en un inmenso dolor”, se lee en el comunicado.

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La academia agregó que está colaborando de la mano con las autoridades con la intención de esclarecer las causas de este suceso y dar paso a los protocolos pertinentes para atender este tipo de emergencias en sus instalaciones.

“Ante esta difícil situación, reiteramos que todos los canales de apoyo están dispuestos para brindar el acompañamiento que requieran los integrantes de nuestra comunidad. Desde esta casa de estudios, expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros”, se lee.