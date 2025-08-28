En Video | Disturbios en la Universidad Nacional bloquean el tráfico durante horas; aparecieron panfletos de dos organizaciones

En la mañana del jueves 28 de agosto, se registraron disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, lo que obligó a la suspensión de clases presenciales y a ajustes en la operación de TransMilenio. Lea también: ¿Consejo de Estado deja o tumba a Múnera en la rectoría de la Nacional? Cuando EL COLOMBIANO le preguntó a varios estudiantes de la Universidad Nacional si conocían el motivo de las manifestaciones de hoy, respondieron que casi nunca saben, que están cansados, que a veces son porque sí y que están acostumbrados (aunque no como algo bueno).

Por su parte, la empresa de transporte público informó que hacia las 11:05 a. m. se activaron desvíos preventivos por una manifestación en la Avenida NQS con Calle 45. Posteriormente, a las 12:38 p. m., se confirmó la suspensión temporal del servicio en las estaciones Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá y Corferias. La flota de buses retornó al oriente en la estación Concejo de Bogotá y al occidente en Corferias. En el sector hizo presencia personal de la Alcaldía de Bogotá y organismos de seguridad para intentar controlar la situación. Lea además: Parrandas, clanes y helicópteros: la puja entre Saade y cercanos a Petro por el control de la UPC Los disturbios coinciden con la circulación de panfletos firmados por la Brigada Clandestina PPP y el Frente Estudiantil Clandestino (F.E.C.), en los que se manifiesta respaldo al movimiento estudiantil en el inicio del semestre académico.

Este es uno de los panfletos que aparecieron. Foto: Cortesía.

En los pasquines, los grupos denuncian presuntas irregularidades en la administración de la universidad y una “criminalización sistemática de la protesta estudiantil”. Además, reivindicaron el uso de la capucha: “La capucha no es anonimato vacío, es colectividad combativa. Es memoria, defensa y acción”, expresaron los grupos anónimos. Lea también: La U. Nacional registra el menor número de aspirantes en su historia La Universidad Nacional, a través del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CPRAE), declaró alerta naranja por disturbios a las 11:45 a. m. y pidió a la comunidad mantenerse alejada de la zona de riesgo. También recomendó evacuar los edificios afectados por gases y atender las indicaciones de los facilitadores.

Correo oficial y masivo que recibieron los estudiantes por parte de la rectoría. Foto: Cortesía para EL COLOMBIANO