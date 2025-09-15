Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti?

La controversia por el título universitario de la viceministra de juventudes, Juliana Guerrero no solo puso en entredicho la validez de sus estudios, sino que abrió la lupa sobre la Fundación de Educación Superior San José, institución que hace parte de un conglomerado educativo dirigido por Francisco Alfonso Fernando Pareja González, exrepresentante a la Cámara y figura cercana al exsenador Armando Benedetti, actual ministro del Interior del gobierno Petro. Según reveló la revista Cambio, San José no es una universidad aislada, sino la cabeza de un grupo que incluye al Instituto Triángulo, el Colegio Triángulo y el Springfield Language Center. Desde allí, Francisco Pareja ha consolidado un negocio educativo que combina colegios, cursos de idiomas y programas de educación superior.

El vínculo político

Francisco Pareja fue congresista por el Partido de la U y mantiene una trayectoria de más de dos décadas en la política nacional. Su nombre ha sido relacionado en varias ocasiones con Benedetti, quien fue su compañero de colectividad y socio político en el pasado. Ese nexo volvió a la discusión cuando el exedil de Chapinero Germán Ricaurte publicó en X unas fotos de 2014 en las que Benedetti aparece en un acto político con afiches de la candidatura de Pareja al Congreso en el fondo.

Ricaurte escribió: “Francisco Pareja, el dueño de la Universidad San José que graduó misteriosamente a Juliana Guerrero, ha sido socio político de Armando Benedetti desde hace más de una década. Estas son imágenes de la campaña al Congreso 2014”. Lea también: La San José, la cuestionada universidad donde estudió Juliana Guerrero: ofrece programas para graduarse en 10 meses La reacción de Benedetti no tardó. En sus redes sociales negó cualquier amistad con Pareja y cuestionó la investigación de la revista.

“No mientan más. ¡Qué persecución! No soy amigo personal de Francisco Pareja. Siempre la mala fe desde esta revista. Y ni contrastan. Dizque los periodistas más serios están allá y solo son amarillistas”, escribió.

AL28986215

Negocios y contratos

De acuerdo con Cambio, el crecimiento financiero de la Fundación San José ha sido notable: en 2021 triplicó sus ingresos hasta los 29.533 millones de pesos. Entre 2018 y 2021 suscribió contratos estatales por más de 1.392 millones, y desde 2022 firmó megaconvenios con la Gobernación del Magdalena por más de 26.000 millones de pesos, además de acuerdos con entidades de Boyacá, Risaralda, Soacha y Cundinamarca.

Fundación San José: los títulos exprés

El caso de Guerrero no sería el único. Nuevos informes conocidos por Cambio señalan que la institución habría entregado otros diplomas universitarios con requisitos faltantes a personas cercanas al actual Gobierno. Una estudiante identificada como “Julieta” relató que obtuvo un título sin presentar el examen Saber Pro. La Fundación San José se promociona como la “primera NeoUniversidad de América Latina” y ofrece a tecnólogos la posibilidad de convertirse en profesionales en plazos de 10 a 20 meses, siempre que homologuen estudios previos. La estrategia, presentada como una alternativa flexible, ha sido cuestionada porque reduce de forma significativa la duración habitual de una carrera universitaria, que suele tomar entre 8 y 10 semestres. Pese a ello, la institución insiste en que sus procesos son legales, aunque admite que algunas “cabezas” deberán responder por posibles errores.

Si se confirma que Guerrero recibió un diploma sin cumplir con todos los requisitos, podría enfrentar cargos por falsedad documental o fraude a la administración pública. En paralelo, su abogado anunció acciones legales contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza por calumnia..

Por ahora, la designación de Guerrero como viceministra se mantiene firme por decisión del presidente Gustavo Petro, mientras el debate sobre la rigurosidad en la expedición de títulos académicos en Colombia apenas comienza.