Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti?

La controversia por el título universitario de la viceministra de juventudes, Juliana Guerrero no solo puso en entredicho la validez de sus estudios, sino que abrió la lupa sobre la Fundación de Educación Superior San José, institución que hace parte de un conglomerado educativo dirigido por Francisco Alfonso Fernando Pareja González, exrepresentante a la Cámara y figura cercana al exsenador Armando Benedetti, actual ministro del Interior del gobierno Petro.
Según reveló la revista Cambio, San José no es una universidad aislada, sino la cabeza de un grupo que incluye al Instituto Triángulo, el Colegio Triángulo y el Springfield Language Center. Desde allí, Francisco Pareja ha consolidado un negocio educativo que combina colegios, cursos de idiomas y programas de educación superior.