Caso UNGRD: exministro Ricardo Bonilla informó que padece isquemia durante audiencia de legalización de captura

El jueves a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y a Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, les impuso a ambos medida de aseguramiento en centro carcelario por el escándalo de la UNGRD. Hoy, en la audiencia de legalización de la captura, Bonilla dijo que sufre de “un episodio de isquemia transitoria hace tres meses”. El exministro Bonilla dijo: “Respecto a mi estado de salud, señora magistrada, he sufrido un episodio de isquemia transitoria hace tres meses y estoy en controles para evitar que se vuelva a presentar”. Puede leer: “Normalizaron prácticas corruptas”: las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal para enviar a prisión a exministros Bonilla y Velasco Y aseguró que dichos controles “implican una larga cadena de citas médicas con especialistas. Hoy tenía una cita con el neurólogo que no pude cumplir... tendré presente, hacia adelante, cómo manejaré estos procedimientos médicos”. En esta diligencia que adelanta la magistrada que ha llevado el caso, Leonor Oviedo, del Tribunal Superior de Bogotá, tanto Bonilla, como Velasco, se conectaron de forma virtual, cada uno desde los centros de reclusión en los que han estado desde que se les determinó su captura.

Leonor Oviedo. Foto: redes sociales

El jueves, ambos respondieron a ambas órdenes de captura y fueron trasladados a los centros de privación en libertad. En el caso del exministro Bonilla, fue capturado en las instalaciones de los Tribunales y pasó la noche en el búnker de la Fiscalía; en cambio, Velasco, quien se encontraba desde su vivienda en la ciudad de Cali, se entregó posteriormente a las autoridades.

¿Qué es la isquemia?

Esto se trata de una condición médica que ocurre cuando se reduce o se interrumpe el flujo de sangre hacia un órgano o tejido, lo que impide que reciba el oxígeno y los nutrientes necesarios para su funcionamiento normal. Además, dependiendo de la gravedad de cada caso, esta enfermedad puede provocar daño tisular, dolor intenso y, en casos severos, complicaciones que pueden llevar a la muerte. Puede leer: Así lideraron los exministros de Petro, Bonilla y Velasco, la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía El exministro Ricardo Bonilla actualmente tiene 76 años y hace unos días estuvo en la UCI. El mismo presidente Gustavo Petro lo confirmó a través de un mensaje en X (antes Twitter). “Ricardo Bonilla tiene 76 años de edad y estuvo hace días en UCI, en cuidados intensivos, lo ha puesto en peligro”. Esta información también se la confirmó a este diario el abogado defensor de Ricardo Bonilla, el penalista Mauricio Pava.

La medida de aseguramiento

Justamente, la decisión de la magistrada generó una profunda controversia, porque en su inicio la Fiscalía había solicitado que se les impusiera una medida de detención domiciliaria. Sin embargo, desde el Tribunal de Bogotá, se decidió que se les impusiera a ambos una instancia más severa y ordenó reclusión en un centro penitenciario. Por ello, la Procuraduría solicitó que se revisara la decisión en el caso de Ricardo Bonilla, quien, por su edad, es considerado como adulto mayor. Lea también: El camino que llevó a la cárcel a los exministros Bonilla y Velasco por saqueo a la UNGRD Por último, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá estableció “librar boleta de encarcelación en contra de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dirigidas al complejo carcelario y penitenciario de alta y mediana y mínima seguridad de Bogotá -incluye reclusión especial- la Picota o al establecimiento que designe el INPEC”.

