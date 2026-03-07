Uber dará 50% en dos trayectos para ir a votar y tendrá botón para reportar irregularidades en elecciones; este es el código de descuento

La plataforma de movilidad Uber anunció que facilitará el transporte de votantes y observadores electorales durante la jornada de elecciones de este 8 de marzo de 2026 en Colombia. También activará el descuento durante las elecciones presidenciales de mayo y una posible segunda vuelta en junio. La iniciativa se realizará en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE) y hace parte de la campaña Pilas con el Voto, un programa orientado a fortalecer la participación ciudadana y el seguimiento a la transparencia electoral. Le recomendamos: Abecé para votar: todo lo que debe saber antes de este 8 de marzo De acuerdo con la compañía, durante las jornadas electorales se entregarán códigos promocionales para facilitar los desplazamientos de ciudadanos hacia los puestos de votación y también para apoyar la movilidad de observadores electorales en distintas regiones del país. “En las próximas elecciones vamos a contribuir nuevamente a la participación ciudadana a través de códigos promocionales y, por primera vez, nos entusiasma anunciar una alianza con un actor clave de estas jornadas: la Misión de Observación Electoral. Haremos mucho más fácil la movilidad de los observadores electorales con la entrega de códigos exclusivos para que puedan desarrollar su labor sin inconvenientes”, señaló Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia. Vea también: Pilas, empresas: programar turnos o actividades que impidan votar acarrearía duras sanciones

Cómo funciona el botón en la aplicación para reportar irregularidades electorales

Además de los incentivos de movilidad, la aplicación integrará un botón especial que permitirá a los usuarios reportar posibles irregularidades durante la jornada electoral. Esta herramienta estará conectada con los canales oficiales de Pilas con el Voto, una plataforma administrada por la MOE para recibir reportes ciudadanos sobre posibles anomalías en los procesos electorales. Según la organización, la información que se reciba a través de ese canal será enviada a las autoridades judiciales, administrativas, de policía y electorales del país para que, de acuerdo con sus competencias, realicen las verificaciones y las investigaciones correspondientes.

“Desde la Misión de Observación Electoral realizamos un trabajo independiente de seguimiento en estas jornadas en todo el país. Esta alianza con Uber nos permite, por un lado, facilitar la movilidad de los observadores electorales y, por otro, ampliar la difusión de nuestro canal de reporte de irregularidades electorales. Esta alianza nos ayuda a fortalecer nuestra misión de aportar a la transparencia, la integridad y la confianza en estas elecciones”, afirmó Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral.

¿Cuál es el código promocional para votar el 8 de marzo?

La empresa indicó que los usuarios de la aplicación podrán utilizar el código promocional COLOMBIAELIGE26 para desplazarse hacia y desde los puestos de votación durante las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo. El beneficio estará disponible en todo el país para dos trayectos por usuario, uno de ida y otro de regreso, y solo podrá utilizarse dentro del horario oficial de la jornada electoral, entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Para activar el código promocional, los usuarios deberán ingresar a su perfil dentro de la aplicación, seleccionar la opción “Billetera”, elegir “Agregar código promo”, ingresar el código COLOMBIAELIGE26 y confirmar la opción “Añadir”.