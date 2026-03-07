Uber dará 50% en dos trayectos para ir a votar y tendrá botón para reportar irregularidades en elecciones; este es el código de descuento

La plataforma de movilidad Uber anunció que facilitará el transporte de votantes y observadores electorales durante la jornada de elecciones de este 8 de marzo de 2026 en Colombia. También activará el descuento durante las elecciones presidenciales de mayo y una posible segunda vuelta en junio.
La iniciativa se realizará en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE) y hace parte de la campaña Pilas con el Voto, un programa orientado a fortalecer la participación ciudadana y el seguimiento a la transparencia electoral.
De acuerdo con la compañía, durante las jornadas electorales se entregarán códigos promocionales para facilitar los desplazamientos de ciudadanos hacia los puestos de votación y también para apoyar la movilidad de observadores electorales en distintas regiones del país.
“En las próximas elecciones vamos a contribuir nuevamente a la participación ciudadana a través de códigos promocionales y, por primera vez, nos entusiasma anunciar una alianza con un actor clave de estas jornadas: la Misión de Observación Electoral. Haremos mucho más fácil la movilidad de los observadores electorales con la entrega de códigos exclusivos para que puedan desarrollar su labor sin inconvenientes”, señaló Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia.
