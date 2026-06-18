Trump vuelve a respaldar a Abelardo de la Espriella y llama “marxista” a Iván Cepeda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a intervenir en la contienda presidencial colombiana con un mensaje de apoyo explícito al candidato Abelardo de la Espriella, al que llamó con el adjetivo utilizado en su campaña “El Tigre”, y con fuertes señalamientos contra su contrincante Iván Cepeda en la recta final hacia la segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio.
El pronunciamiento se realizó por medio de la red social Truth Social, donde Trump retomó su respaldo al aspirante colombiano y lo presentó como un dirigente con cualidades de liderazgo y afinidad política.
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“El candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y duro, que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”, escribió el mandatario estadounidense.