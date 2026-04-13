Narrativa de Petro sobre robo de las elecciones fue desmontada por el Tribunal en cinco puntos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no solo desarmó uno a uno los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre fraude electoral, sino que además cuestionó la veracidad de sus afirmaciones y dejó en evidencia que varias de sus denuncias se basaron en información inexacta, generando dudas sobre el sistema sin pruebas sólidas.
En el documento que decreta las medidas cautelares, la corporación controvierte la diatriba de críticas con la que Petro ha venido minando la credibilidad de la Registraduría. No es cierto, como sostiene el mandatario, que haya habido fraude en las elecciones de 2014, 2022 y en las más recientes; y concluye que ninguna de esas afirmaciones se sostiene en los términos en que él las ha planteado.