Tres soldados fueron asesinados en ataque con explosivos en el Meta; señalan a disidencias de ‘Calarcá’

Tres soldados profesionales fueron asesinados y otros seis militares resultaron heridos en dos ataques contra tropas del Ejército registrados durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre en zonas rurales de La Macarena y Vistahermosa, Meta.
Las primeras verificaciones del Ejército apuntan a la Estructura Ever Castro, del grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de alias Calarcá, como posible responsable de la acción en La Macarena.
El primer hecho ocurrió en la vereda La Unión, en La Macarena, donde tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 35, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 12, fueron atacadas mediante la activación de un área preparada con dispositivos explosivos improvisados.
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De acuerdo con el reporte entregado tres soldados profesionales murieron en el ataque. Fueron identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. En ese mismo hecho resultaron heridos un suboficial y tres soldados profesionales. Las autoridades activaron las capacidades aéreas, operacionales y médicas para atender a los uniformados y coordinar su evacuación.
La información fue incluida en un comunicado de prensa publicado este lunes por la Fuerza de Tarea Omega, unidad que tiene presencia operacional en Meta, Caquetá y Guaviare.