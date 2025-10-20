x

“¡Me encanta vivir en Bogotá!” Usuarios de Transmilenio colgaron a presunto ladrón por la ventana y todo quedó en video

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se ha viralizado en las redes sociales. Mientras algunos internautas celebraron lo sucedido, otros expresaron su rechazo por la forma en que se manejó la situación.

    Así fue como colgaron a un presunto ladrón en el Transmilenio de Bogotá. FOTOS: capturas de video
El Colombiano
20 de octubre de 2025
“Me encanta vivir en Bogotá” es la frase que suele escucharse cuando ocurre algún hecho de inseguridad en la capital colombiana, que rápidamente se convierte en parte del ambiente. Un ejemplo reciente fue el caso de un presunto ladrón que fue dejado colgado de la ventana de un bus de Transmilenio.

La escena, que algunos internautas han calificado como divertida, fue captada en video y difundida en la cuenta @somosignorantescol y en plataformas como Instagram, X y TikTok.

Entérese: Del vandalismo a disculpas públicas y videos pedagógicos: así reparará ‘Epa Colombia’ los daños a Transmilenio

El material audiovisual se ha viralizado rápidamente, ya que muestra al presunto delincuente colgado de un brazo mientras intenta sostenerse los pantalones ante las patadas que le propinan los pasajeros.

Aunque en el video algunos usuarios comentan con humor, otros rechazaron el actuar de los presentes, ya que no esperaron a que las autoridades realizaran su trabajo con el presunto ladrón y decidieron actuar por mano propia.

Un internauta escribió: “Lamentables comentarios, muy lamentables. La base de lo que llamamos democracias nace de aceptar las normas de la colectividad. Volver al linchamiento en plaza pública no es hacer justicia, es ensañamiento y brutalismo. La justicia no está en manos del pueblo; para eso una sociedad cuenta con el estamento judicial. Alentar y aplaudir este bestialismo hace retroceder y perpetuar la involución humana. No aplaudan estos actos, piensen mejor en cómo solucionar las desigualdades que hacen que seres humanos atenten contra otros de manera delictiva”.

Le puede interesar: Abogado de Epa Colombia pide a la Corte Constitucional revisar tutela que cuestiona su condena como “desproporcionada”

Cifras de robos en el Transmilenio durante el 2025

Durante el 2025, el sistema de transporte TransMilenio en Bogotá ha registrado un incremento significativo de robos y hurtos, afectando la percepción de seguridad de los usuarios y la operatividad del sistema.

Estadísticas principales (2025)

Hurtos a personas: 5.946 casos

Robo de celulares: 2.681 casos

Lesiones personales: 58 casos

Robo de bicicletas: 62 casos

Siga leyendo: Disturbios frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá dejan cuatro policías heridos por una flecha

