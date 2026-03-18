“Su pareja, Julián, es quien toma las decisiones en Ecopetrol”: habla el constructor que remodeló apartamento de Ricardo Roa

Por primera vez, Johny Giraldo, el constructor encargado de la remodelación del polémico apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, decidió hablar públicamente. El testimonio no solo revela detalles sobre los millonarios pagos por las obras, sino que expone tensiones personales, disputas económicas y serias advertencias sobre su seguridad.
En entrevista con Daniel Coronell, Giraldo aseguró que los trabajos de remodelación alcanzaron un costo cercano a los 2.300 millones de pesos, de los cuales, según su versión, recibió alrededor de 2.000 millones. Sin embargo, lo que más llama la atención es la forma en que, dice, se realizaron los pagos, en efectivo y transportados en cajas de cartón.
De acuerdo con el relato, el dinero fue entregado por el abogado penalista Hernando Ballesteros Traslaviña, a quien señala como un hombre de confianza de Roa y vinculado afectivamente con una fiscal de alto nivel. Giraldo afirma que Ballesteros, a su vez, habría recibido esos recursos de un intermediario identificado como Franky Ramírez, cercano al fallecido empresario antioqueño William Vélez.
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