“Su pareja, Julián, es quien toma las decisiones en Ecopetrol”: habla el constructor que remodeló apartamento de Ricardo Roa

Por primera vez, Johny Giraldo, el constructor encargado de la remodelación del polémico apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, decidió hablar públicamente. El testimonio no solo revela detalles sobre los millonarios pagos por las obras, sino que expone tensiones personales, disputas económicas y serias advertencias sobre su seguridad. En entrevista con Daniel Coronell, Giraldo aseguró que los trabajos de remodelación alcanzaron un costo cercano a los 2.300 millones de pesos, de los cuales, según su versión, recibió alrededor de 2.000 millones. Sin embargo, lo que más llama la atención es la forma en que, dice, se realizaron los pagos, en efectivo y transportados en cajas de cartón. De acuerdo con el relato, el dinero fue entregado por el abogado penalista Hernando Ballesteros Traslaviña, a quien señala como un hombre de confianza de Roa y vinculado afectivamente con una fiscal de alto nivel. Giraldo afirma que Ballesteros, a su vez, habría recibido esos recursos de un intermediario identificado como Franky Ramírez, cercano al fallecido empresario antioqueño William Vélez. Amplíe la noticia: El “gangazo” de Ricardo Roa, según la Fiscalía: pagó 34 % menos por un apartamento en Bogotá

El constructor insiste en que desconoce el origen real del dinero. “Yo no sé de quién era la plata con la que me pagaron los arreglos. Yo creo que si hubiera sido de Ricardo Roa, me la hubieran entregado en Bogotá y no en Rionegro”, afirmó.

La relación entre Giraldo y Roa terminó en malos términos. El constructor sostiene que hubo desacuerdos por los pagos y que, tras el escándalo, se rompió cualquier tipo de contacto. “Después de que me hacen lo que me hacen, ¿a qué voy a volver yo por allá? Con personas así, no”, dijo.

También rechazó de manera tajante las versiones según las cuales habría estafado a Roa: “Jamás, jamás”, respondió cuando fue consultado sobre esas acusaciones. El constructor fue mencionado meses atrás por el presidente Gustavo Petro, cuando este dijo: “Ese arquitecto que no es arquitecto, que estafó a Roa, mató al viejito” Puede leer: Al empresario antioqueño William Vélez no lo mataron, como aseguró Petro en el Consejo de Ministros

Denuncias de amenazas

Uno de los puntos más delicados de su testimonio tiene que ver con la influencia de Julián Caicedo Cano, pareja sentimental de Roa, a quien señala de tener poder en decisiones dentro de Ecopetrol.

“Ese hombre es el que toma las decisiones en Ecopetrol”, afirmó Giraldo, sostuvo que lo vio participar directamente en decisiones clave junto a Roa. Incluso, dijo, en encuentros informales, como almuerzos en el sector del Tequendama, se definía quién entraba o no a la compañía. “Yo temo por mi vida. De una vez digo que si algo me pasa, responsabilizo a Julián y a Ricardo Roa”, añadió. En este punto, el constructor no supo aclara por qué Roa o su pareja tendrían interés en atentar contra su vida. Lea también: ¿Juan Guillermo Mancera ‘conquistó’ a Ricardo Roa con un apartamento por negocio de gas en Colombia? Las declaraciones de Giraldo surgen en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía sobre las condiciones en que Roa adquirió el apartamento. Su versión introduce nuevos nombres, detalla un posible circuito de manejo de dinero en efectivo y plantea interrogantes sobre el origen de los recursos. El testimonio ya está en poder de la Fiscalía.

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