EE. UU. levanta sanciones a PDVSA, ¿cuál es el impacto para Colombia?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización clave en las sanciones contra el sector energético venezolano, permitiendo a empresas estadounidenses retomar negocios con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). A través de un mensaje oficial, la entidad señaló que “bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos colabora con el Gobierno de Venezuela para reabrir y revitalizar su sector energético”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia que autoriza a compañías estadounidenses a realizar múltiples transacciones con PDVSA y sus subsidiarias, incluyendo la compra directa de petróleo venezolano.

Se trata de un giro significativo en la política energética de Washington, luego de años de restricciones que bloquearon en gran medida el comercio con la industria petrolera venezolana.

¿Por qué EE. UU. toma esta decisión ahora?

La medida responde a la presión internacional por el alza en los precios del petróleo, en medio del conflicto con Irán y la necesidad de aumentar la oferta global de crudo. Desde el Tesoro indicaron que esta decisión “beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, al tiempo que impulsará el mercado energético mundial al aumentar la oferta de petróleo disponible”.

El cambio también busca incentivar nuevas inversiones en el sector energético venezolano, debilitado tras años de sanciones y caída en la producción. Además, la administración estadounidense intenta contener el impacto inflacionario derivado del encarecimiento de los combustibles, en un contexto de alta incertidumbre geopolítica. Con esta autorización, PDVSA podrá vender petróleo directamente a empresas estadounidenses y participar nuevamente en mercados internacionales con mayor libertad. Esto representa un incremento potencial en la oferta de crudo, lo que podría contribuir a moderar los precios, que han estado presionados por la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, el efecto dependerá de la capacidad real de producción de Venezuela y de la rapidez con la que se reactiven las inversiones en el sector.

¿Cómo impacta esta decisión a Colombia?

El nuevo escenario energético también tiene implicaciones directas para Colombia, que en 2026 ha avanzado en acuerdos clave con Venezuela para garantizar su abastecimiento de gas. Uno de los principales proyectos es la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, cuya hoja de ruta se definió el 11 de marzo. El plan contempla la reposición de 5 kilómetros de tubería en territorio colombiano, con una inversión estimada entre US$20 millones y US$30 millones y un plazo de hasta dos años. Le puede gustar: Producción petrolera en Venezuela subirá 40% en 2026: secretario de Energía de EE. UU. En este proceso participan los ministerios de Minas y Energía y Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Ecopetrol y PDVSA. De hecho, el 14 de marzo de 2026 se concretó el primer envío de gas butano desde Venezuela hacia Colombia, tras décadas sin intercambios energéticos de este tipo. El transporte se realizó a través del Puente Simón Bolívar, en la frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, con la participación de autoridades de ambos países, entre ellas Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Este hecho fue considerado un hito en la cooperación bilateral y un paso clave hacia la integración energética.

¿Qué beneficios y riesgos enfrenta Colombia?

La importación de gas venezolano se perfila como una alternativa para fortalecer la seguridad energética del país, en un contexto de reducción de reservas internas. Además, podría contribuir a reducir costos en la generación eléctrica y en sectores industriales, al diversificar las fuentes de suministro.