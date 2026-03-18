EE. UU. levanta sanciones a PDVSA, ¿cuál es el impacto para Colombia?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización clave en las sanciones contra el sector energético venezolano, permitiendo a empresas estadounidenses retomar negocios con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
A través de un mensaje oficial, la entidad señaló que “bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos colabora con el Gobierno de Venezuela para reabrir y revitalizar su sector energético”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia que autoriza a compañías estadounidenses a realizar múltiples transacciones con PDVSA y sus subsidiarias, incluyendo la compra directa de petróleo venezolano.