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Tras 21 días del terremoto en Colombia, 136 personas siguen desaparecidas

La UNGRD, en su más reciente informe sobre el desastre, incrementó la cifra de heridos a 4.505.

  • El municipio de Andes, en Antioquia, fue uno de los afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
    El municipio de Andes, en Antioquia, fue uno de los afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Han pasado 21 días desde aquel fatídico terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió a Colombia, y el balance más reciente de las autoridades precisó que la cifra de afectados ahora ronda las 449.442 personas, que pertenecen a 225.024 familias.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó en la mañana de este lunes que el sismo, cuyo epicentro fue el municipio chocoano de San José del Palmar, dejó 331 muertos, 4.505 heridos y 136 ciudadanos que todavía siguen desaparecidos.

A la fecha han sido rescatadas 364 personas, en medio de una devastación que tocó a 497 municipios de 16 departamentos. También salvaron de los escombros a 2.976 animales y 2.874 fueron reportados como afectados.

Los departamentos más afectados fueron Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, y en ciudades capitales Quibdó, Cali y Pereira se llevaron la peor parte.

En cuanto a la infraestructura, hay 406 centros de salud con averías, 4.268 sedes educativas, 5.524 salones comunitarios, 462 vías, 5 aeropuertos y 122 acueductos; así como 91 puentes vehiculares y 13 peatonales.

La suma de las viviendas colapsadas está en 646; hay 37.255 destruidas y 198.720 con daños. A esto hay que añadir 5.849 edificios dañados.

El Gobierno Nacional sostiene el estimado de $30 billones de pesos para la reconstrucción, un monto al cual los empresarios y ciudadanos ya han aportado cerca de un billón, en un enorme esfuerzo de solidaridad.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto del 10 de agosto de 2026 fue el más potente en lo corrido del siglo XXI en el país.

Además de la atención a esta emergencia, los organismos de socorro están concentrados en los incendios forestales de Tolima, de los cuales todavía hay cuatro activos; y en el incremento de la sismicidad en el Volcán Puracé.

El SGC reportó que el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica Los Coconucos “continúa en estado de alerta Naranja” por “el incremento de la sismicidad asociada al fracturamiento de roca. Se han registrado alrededor de 472 eventos de este tipo”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Gobierno congela los precios de gasolina y ACPM para septiembre debido al terremoto.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuántas personas siguen desaparecidas por el terremoto de Colombia del 10 de agosto de 2026?
Según el balance más reciente de la UNGRD, 136 personas continúan desaparecidas 21 días después del terremoto de magnitud 7,4.
¿Qué infraestructura resultó afectada por el terremoto de magnitud 7,4?
El balance incluye daños en 406 centros de salud, 4.268 sedes educativas, 5.524 salones comunitarios, 462 vías, cinco aeropuertos y 122 acueductos. También resultaron afectados 91 puentes vehiculares y 13 peatonales.
¿Qué está pasando con el volcán Puracé después del terremoto en Colombia?
El volcán Puracé continúa en alerta Naranja debido al incremento de la sismicidad asociada al fracturamiento de roca. El SGC reportó alrededor de 472 eventos de este tipo.

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