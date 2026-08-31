Tras 21 días del terremoto en Colombia, 136 personas siguen desaparecidas

Han pasado 21 días desde aquel fatídico terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió a Colombia, y el balance más reciente de las autoridades precisó que la cifra de afectados ahora ronda las 449.442 personas, que pertenecen a 225.024 familias.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó en la mañana de este lunes que el sismo, cuyo epicentro fue el municipio chocoano de San José del Palmar, dejó 331 muertos, 4.505 heridos y 136 ciudadanos que todavía siguen desaparecidos.

A la fecha han sido rescatadas 364 personas, en medio de una devastación que tocó a 497 municipios de 16 departamentos. También salvaron de los escombros a 2.976 animales y 2.874 fueron reportados como afectados.

Los departamentos más afectados fueron Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, y en ciudades capitales Quibdó, Cali y Pereira se llevaron la peor parte.