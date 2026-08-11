Críticas a congresista petrista por pedir donaciones para el Chocó a la cuenta personal de un amigo

En redes sociales hubo revuelo y una lluvia de críticas por un video en el que la activista Laura Camila Vargas publicó varias cuentas bancarias e invitó a la ciudadanía a donar dinero para ayudar a los afectados por el terremoto de 7,4 que sacudió al país este 10 de agosto y que dejó 181 muertos y 1.310 heridos.
La polémica estuvo en que las cuentas a las que Vargas invitó a consignar el dinero pertenecían a un ciudadano cercano al representante a la Cámara por una de las curules afro, Óscar Benavides, quien también pidió recursos para supuestamente ayudar a las víctimas del Chocó.
El cuestionamiento que surgió en redes fue por qué las donaciones estaban siendo dirigidas a cuentas particulares, cuando existían entidades como la Cruz Roja con procesos establecidos para recibir y administrar este tipo de ayudas. Según Benavides, hasta la noche del lunes ya habían recibido “más de 60 millones de pesos”.
El congresista también señaló varios “puntos de acopio”, entre ellos una casa ubicada en un barrio residencial de Bogotá y lo que sería un apartamento en la Ciudadela Comfandi-Caney, en Cali. Allí, según Benavides, los ciudadanos “podían llevar sus donaciones”.