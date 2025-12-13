“Tengo bastantes soles en el hombro”: Lidio García habla de la puja por el #1 en el Liberal

Las cabezas de lista suelen marcar el tono programático de los partidos. De cara a 2026, ya las principales colectividades que buscan afianzar poder, u otras que esperan abrirse espacios en la política, definieron quiénes serán sus elegidos para generar credibilidad, afianzar reconocimiento y, especialmente, arrastrar el mayor número de votos para convertirlos en curules. El liberalismo definió su cabeza de lista al Senado en un momento clave para el partido, marcado por tensiones internas y la incertidumbre presidencial. En entrevista con EL COLOMBIANO, Lidio García, hoy presidente del Congreso, vuelve a asumir el liderazgo de una lista que busca sostener y ampliar su peso político en 2026.

¿A qué atribuye que el Partido Liberal finalmente se la haya jugado por usted para ser cabeza de lista?

Para mí es un honor nuevamente poder encabezar la lista de Senado del Partido Liberal y al mismo tiempo es una responsabilidad grandísima porque hay que llevar la batuta de la de esta lista, que es importante y muy fuerte. Esta lista representa un ideario político que hemos defendido a capa y espada en el Congreso.

Estoy contento, pero sé que me enfrento a una situación que no es fácil. Nos toca reinventarnos cada cuatro años para poder salir adelante, más hoy con la modernidad de los tiempos.

Más allá de lo simbólico, ¿qué implicaciones tiene ser el #1 en un partido del calibre del Liberal?

Más que implicaciones son responsabilidades. Lo asumí hace cuatro años y tuve la votación más alta del Caribe colombiano. Esperemos que esta no sea la excepción. Logré 157.000 votos la vez pasada y espero poder estar cerca de eso, e incluso superarlo. Eso me dio la posibilidad hoy de presidir el Congreso y de sostenerme como cabeza de lista del Partido Liberal.

Ustedes hoy por hoy en el Senado tienen 13 curules. ¿Cuál es la meta que se ha hablado internamente?

Realmente tuvimos 14, pero murió el senador Mario Castaño y no tuvo reemplazo. Aspiramos a poner alrededor de dos curules más. Es decir, la proyección sería de 16 senadores. Algunos tienen más, otros menos, pero creo que vamos a poner una votación muy importante. En el peor de los casos, esperamos sostener lo que tenemos, pero sí creemos que vamos a avanzar una o dos curules más mínimo.

¿Usted qué representa dentro del Partido Liberal? ¿Cuál es esa bandera que enarbola para ser la cabeza de lista?

Represento la defensa del ideario político liberal, que lo hemos plasmado en el día a día de nuestro andar legislativo. Debemos ser acordes con lo que promulgamos, con lo que defendemos. No podemos estar diciendo una cosa y haciendo otra. A veces ocurren situaciones que incomodan, pero siempre tratamos de hacerlo lo más afín posible a nuestro ideario político. Creo que tengo también bastantes soles en el hombro. Son 20 años en el Congreso de la República y hemos tenido que estar en la oposición, haciendo una oposición con firmeza, defendiendo tantas cosas desde que llegamos en el 2006, que fueron la plataforma para poder ganar espacios, no solamente dentro del partido, sino en el escenario político. Lea también: Laura Gallego, la exseñorita Antioquia del video “darle bala”, ahora busca una curul en la Cámara por su departamento Un ejemplo de ello es la lucha que hemos librado en el tema de servicios públicos. Tuvimos un proyecto que fue votado unánimemente, pero que fue objetado dos veces, que fue el no cobro de la reconexión de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3. Hemos tenido dificultades, porque indudablemente hay compromisos de quienes se eligen a la Presidencia con las empresas prestadoras de servicio y terminan por objetar un proyecto que beneficia a la gente pobre de Colombia. No puede ser posible que a ti te corten un recibo porque no tienes para pagarlo, porque tienes que usar la plata para comer, y que te llegue una reconexión tres o cuatro veces más cara que el mismo recibo que dejaste de pagar. Se está castigando a la gente por ser pobre. Eso no puede ser. También tengo un proyecto sobre las especialidades en el área de la medicina en Colombia. Acá se presentan 2.000 personas por universidad para dos o tres cupos. Eso está acabando con el potencial humano y profesional que tenemos. La idea es ampliarle los cupos a cada universidad para que no se nos vayan para Argentina, Brasil, Venezuela, España, etcétera. Hay denuncias porque muchos cupos son comprados.

Hubo mucho ruido por una rencilla interna frente a quién sería la cabeza de lista del Partido Liberal. Se hablaba de que María Paz Gaviria, por intercesión de su padre, el director del partido, César Gaviria, iba a quedarse con el #1 en lugar de usted. ¿Qué tan ciertos fueron esos rumores?

Todo el mundo tiene derecho a aspirar y María Paz es una muchacha que tiene muchas capacidades para servirle a este país. Sin embargo, fueron comentarios y solicitudes, pero todo estuvo en manos y en la decisión del presidente César Gaviria.

No solamente podría ser María Paz, podría ser cualquier otro congresista o aspirante a la lista de Senado, porque creo que todos tienen la capacidad y se lo merecen también. No obstante, el presidente me honró nuevamente con esta designación y con esta responsabilidad, y eso no pasó a más de un tema de medios y todo terminó en aguas tranquilas.

Pero, ¿qué tan cierto fue que usted estuvo a punto incluso de renunciar al partido si no le daban esa cabeza de lista? ¿Eso es cierto?

La verdad es que después de ser cabeza de lista, ser hoy presidente del Congreso, tener la primera votación y asumir una responsabilidad con el partido, me hubiera dolido muchísimo. De pronto yo no tenía muchas ganas de volver al Congreso, sino dedicarme a otras cosas, pero creo que el país todavía necesita un rato que estemos aquí por todas las cosas que están pasando.

Al final, no se dio en contra, sino que se dio a favor, y aquí estoy. Tengo 54 años, me siento joven para poderle servir siquiera 4 años más al país.

¿Y cómo quedaron sus relaciones con el expresidente Gaviria?

Excelente y muy agradecido. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo pueden quedar las relaciones conmigo si me escogen nuevamente de cabeza de lista? No pueden quedar sino súper bien. Aquí estamos para tener un Partido Liberal más fuerte que nunca. A pesar de que no tenemos la Presidencia hace 30, seguimos luchando por este partido, que es el de la gente, del pueblo y el partido que nos permite llegarle fácil a todo el mundo en cada rincón de Colombia.

Usted hace parte de esa línea del expresidente Gaviria, muy independiente al gobierno de Gustavo Petro, pero revisando la lista se ven nombres como los de la representante María Eugenia Lopera, quien fue incondicional para sacar proyectos como la reforma a la salud o el del exsenador Richard Aguilar, investigado por la Corte. Sé que usted no tiene ningún tipo de injerencia en la conformación de las listas, pero como cabeza de lista, ¿cómo ve la inclusión de esos personajes?

La doctora Lopera viene de ser nuestra representante a la Cámara en el Partido Liberal y tiene todo el derecho de poder subir al Senado. Ha hecho un buen trabajo en la Cámara. Esperemos que todo le salga bien y poderla tener aquí en el escenario de nuestro Senado. En la escogencia de Richard y de muchas personas que han querido, pues por Dios, si estuvieran pidiendo el aval en otro partido, de pronto no fuera tan malo. Si no lo hubiera escogido el Liberal, lo escoge otro partido. Uno no puede condenar a la gente, para eso está la justicia. Pienso que Richard es una persona que tiene mucha profundidad, fue colega nuestro e hizo un trabajo excepcional. Sus problemas personales tendrá que resolverlos en otras instancias, no en el Partido Liberal.

Como cabeza de lista, con la responsabilidad que asume, ¿cómo ve el panorama presidencial? ¿Qué análisis hace de las consultas interpartidistas y la primera vuelta?

Es un escenario muy claro. La izquierda ya se organizó, por eso tienen los números que tienen en las encuestas, y el centro hacia la derecha no se ha organizado. En el momento que se organicen y que se definan las cosas, creo que van a tener un candidato con muchas mejores opciones que el candidato que ya está escogido. Aquí hay que esperar. Los presidentes que han llegado en los últimos años a estas alturas todavía no aparecían en las encuestas. Te puedo hablar desde Uribe, que en diciembre podía tener un 2% y en enero tuvo 4%, y Serpa tenía 40 % y terminó ganándose la Presidencia sin ningún tipo de problema.

O sea, el escenario todavía está muy biche...

Hace falta mucho tiempo. Las elecciones son el 31 de mayo, faltan seis meses. Hay mucha tela por contar. Lo que me parece es que está desdibujándose un poco la consulta interpartidista porque veo que Abelardo de la Espriella ya no va y Sergio Fajardo tampoco va.

Siento que hay dos o tres candidatos que marcan que no van. Eso tiene que ser una consulta con reglas muy claras: quien no tenga determinado número de porcentaje en las encuestas no puede estar participando. ¿Personas que tienen menos del 1% o 2% qué hacen en una encuesta de esas? Hay todavía mucho camino por recorrer y hay que esperar un poco.

De cara a esas consultas, ¿el camino tiene que ser la unidad? Que justamente vayan todos en una misma consulta y no esté yendo cada uno por su lado....

Sí, vamos a esperar porque cada quien tiene sus intereses, sus visiones y sus estrategias. Uno no sabe qué están pensando ellos. Sin embargo, como partido vamos a estar muy atentos a escoger la persona que más le convenga a Colombia.

Y al Partido Liberal, ¿cómo lo ve en ese escenario? ¿Van a tener candidato propio?

Personalmente no lo veo. Hoy no veo candidato del Partido Liberal. Hay algunos que están pendientes, pero no lo veo. Es un tema que hay que tratarlo con mucha sensatez y con mucha madurez. Si no tenemos el candidato, busquemos quién es la persona a la cual podemos apoyar nosotros como liberales, porque vamos a estar con una de las listas más votadas al Senado. Eso va a ser una fortaleza que tendría el candidato que nosotros apoyemos.

¿Y de la baraja tan amplia de candidatos a quién podrían apoyar?

No me atrevo hoy a decir un nombre porque, repito, veo las cosas todavía muy crudas. Hay muchas personas buenas, que encajan con nuestra forma de hacer política.

¿Cuáles serían las tres cualidades que debería tener ese candidato para tener el aval liberal?

Primero que todo, sentido de pertenencia por esta patria. No podemos seguir buscando personajes que lleguen a figurar. También tiene que tener las capacidades intelectuales. No tiene que ser el más experimentado, pero sí tiene que ser una persona con mucha capacidad para dirigir y para gobernar. Indiscutiblemente nos movemos en el área de los temas sociales que permitan ayudar a los más desvalidos. Como liberales defendemos muchas cosas, entre ellas, la libertad de pensamiento. No puede ser posible que no se permita que tú pienses distinto. Entérese: “No me pienso desprender del petrismo”: Roy Barreras Dentro del mismo partido tenemos diferencias, pero estamos juntos en lo esencial, que es propender por el futuro de este país. Ese es el perfil del presidente que estamos buscando.

¿Es requisito que sea antipetrista?

Hoy sí.

¿Y que no haya trabajado con este Gobierno?

Esas son las reglas que están claras para nosotros como liberales. Ya eso se definió en la Dirección Liberal y es indiscutible. Así será.

¿Qué espera del cierre del Gobierno Petro en 2026? Sobre todo porque usted seguirá presidiendo hasta el 20 de junio.

Este es un año muy político en el que la actividad legislativa se opaca un poco porque todo el mundo está concentrado en su reelección o en su elección, y es difícil el manejo del día a día en la plenaria. No auguro muchas bondades de parte del Congreso a los proyectos que están, porque hay mucha división y mucha confrontación, y ya solo ideológica, sino que se han vuelto confrontaciones personales que da dolor ver. Te lo digo como presidente: yo presidí hace cinco o seis años, y veía un escenario distinto, donde se permitía confrontar ideológicamente. Nos íbamos a tomar el café de la tarde después de tener una confrontación ideológica. Hoy esto ha llegado a lo personal, se ha profundizado mucho en unos temas que no tienen precedente en la política nuestra.

¿Teme que eso vaya a empeorar el otro año?

El otro año va a ser muy duro, muy fuerte, va a ser complicadísimo. Y a las reformas no les veo tiempo, como tampoco le veo tiempo a este Gobierno, que ya se le fueron tres años y medio, y no vi cortar la primera cinta o el primer proyecto de envergadura para este país. Yo hubiera deseado que al presidente Petro le fuera bien, porque si le iba bien a él, le iba bien a Colombia, pero no veo que las cosas estén tan bien en el país. La seguridad se nos dañó por completo. En los temas sociales es muy poco lo que hay que mostrar, y en el escenario político no pudieron tener las mayorías, con el agravante de que los proyectos que presentaban había que votarlos sin quitarle una coma.

Es decir, ¿la reforma a la salud no llegará a plenaria?