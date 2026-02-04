Embajador García-Peña dice que en la reunión de Petro con Trump “había lista de temas que no se tratarían”, ¿cuáles?

Una de las reuniones más esperadas del año pasado y de lo que va de este finalmente se llevó a cabo este martes. El presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se encontraron cara a cara y abordaron asuntos relacionados con la relación bilateral entre ambos países. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, aseguró que el encuentro superó todas las expectativas. García-Peña, quien estuvo presente en la reunión entre ambos mandatarios, afirmó que la conversación resultó mejor de lo previsto inicialmente, especialmente tras las tensiones diplomáticas que se habían venido incrementando durante el año pasado.



Le puede interesar: Fotos | Petro salió de la Casa Blanca hasta con gorra de Trump y libro firmado: “eres genial”

El embajador destacó en entrevista con Caracol Radio que la reunión entre los presidentes fue “excelente”. Según explicó, el diálogo —que se extendió por más de dos horas— duró más de lo previsto inicialmente. Al ser consultado sobre si estaba nervioso antes del encuentro, García-Peña reconoció que sí sintió un “sustico”. “Un sustico, sí, es cierto, mucho nerviosismo, porque uno sabe que un escenario de esos es incierto y el presidente Trump es imprevisible y bueno, había elementos para el nerviosismo, pero empecé a respirar tranquilo en el momento en que llegó Trump, desde el momento que nos encontramos, llegó un poco curioso”, dijo García-Peña. El diplomático subrayó la importancia de la relación histórica entre Colombia y Estados Unidos, especialmente por la estrecha dependencia económica y comercial entre ambas naciones. Y señaló que realmente fue al final de la reunión cuando empezó a a “respirar totalmente tranquilo”, sobre todo, cuando “vimos esas palabras elogiosas del presidente Trump frente a Petro”.

El manejo diplomático

“Estamos ante un presidente que en la recta final de su mandato es consciente de la importancia del manejo diplomático que debe tener esos asuntos muy distinto al confrontacional y manejado desde las redes”, aseguró García-Peña en relación a las pasadas rencillas que, entre ambos mandatarios, se llevaron a cabo durante el año pasado por medio de redes sociales y ruedas de prensa. “Nosotros hicimos la gestión, la famosa llamada, pero si el presidente Trump no viera en Petro un hombre fuerte, esto no se hubiera dado”, aseguró. Asimismo, el embajador manifestó que esta reunión y su resultado, marcan inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“El gran responsable fue Gustavo Petro, que mostró al mundo que hablar confirmeza, defendiendo la soberanía, tener la valentía de denunciar cosas que se consideran injustas. Eso es lo que se ganó el respeto del presidente Trump”, afirmó. “A Trump no le gustan los debiluchos, no le gustan los lideres que se la arrodillan. Respeta miradas fuertes como la de Gustavo Petro”, dijo en la entrevista Peña. Además, confirmó que desde Estados Unidos se reconoce, que a pesar de ser una nación más grande y poderosa, Colombia es un aliado muy importante en la región para ellos. “No hay ningún aliado en el hemisferio y único en el mundo, mejor que Colombia para Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y crimen transnacional que son preocupaciones del presidente Trump”, reafirmó García-Peña.



Lea aquí: Petro invitó a Trump a visitar Cartagena tras reunión bilateral en la Casa Blanca

La lista de temas prohibidos: lo que Petro y Trump no trataron

El embajador explicó que el enfoque del encuentro fue priorizar los asuntos en los que existían puntos de convergencia y dejar de lado aquellos en los que no era posible alcanzarlos. “El concepto era muy sencillo: hablar de los asuntos donde podemos tener acuerdo y evitar los temas donde no los pueda haber”, señaló en otra entrevista para Blu Radio. En ese sentido, reconoció que temas como el cambio climático y el gas quedaron por fuera de la agenda, al tratarse de escenarios de “disenso evidente”. Asimismo, indicó que uno de los ejes centrales de la reunión fue la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un terreno en el que ambos gobiernos manifestaron coincidencias. De acuerdo con el embajador, Trump “quedó impresionado” y sintetizó los consensos alcanzados al afirmar que “hay que dar oportunidades a los campesinos y darle duro a los capos”.

Los detalles del libro firmado y el canal directo de comunicación