Embajador García-Peña dice que en la reunión de Petro con Trump “había lista de temas que no se tratarían”, ¿cuáles?

Una de las reuniones más esperadas del año pasado y de lo que va de este finalmente se llevó a cabo este martes. El presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se encontraron cara a cara y abordaron asuntos relacionados con la relación bilateral entre ambos países. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, aseguró que el encuentro superó todas las expectativas.
García-Peña, quien estuvo presente en la reunión entre ambos mandatarios, afirmó que la conversación resultó mejor de lo previsto inicialmente, especialmente tras las tensiones diplomáticas que se habían venido incrementando durante el año pasado.
Le puede interesar: Fotos | Petro salió de la Casa Blanca hasta con gorra de Trump y libro firmado: “eres genial”