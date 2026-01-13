“No convierta la discusión en temas políticos”: Alcaldía de Bogotá responde a MinTransporte sobre alza de pasaje en Transmilenio

La Alcaldía Mayor de Bogotá rechazó de manera enfática los cuestionamientos del Gobierno Nacional tras el anuncio del incremento en la tarifa de Transmilenio, la cual se fijó en $3.550 pesos para los servicios troncales y zonales a partir del 14 de enero de 2026.

La polémica comenzó por el Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas, quien manifestó su desacuerdo con la nueva tarifa y anunció que, junto a la Superintendencia de Transporte, solicitará un informe detallado que sustente la “razonabilidad y proporcionalidad” del aumento.

Para MinTransporte, el incremento del 10,9 % supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es el referente tradicional para estos ajustes y argumentó que los costos laborales son solo una variable y no deberían trasladarse de forma automática al usuario sin considerar otros factores como la eficiencia operativa y la gestión de subsidios.

A lo mencionado por el Ministerio, desde la administración distrital se ha argumentado que el ajuste del 10,9% no es una medida aislada de la capital, sino una respuesta a presiones económicas que afectan a sistemas de transporte en todo el país, incluso aquellos operados directamente por el Estado.

“No conviertan la discusión sobre los precios del transporte público en un pleito político para atacar a Carlos Fernando Galán y a Transmilenio. El pleito pasa pero el problema se queda”, escribió en su cuenta de X el secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano.

El funcionario subrayó que se necesita una mesa de trabajo con los ministerios de Transporte y Hacienda para buscar una solución y el impacto de las decisiones.