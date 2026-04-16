De médicos especialistas a un exalcalde lleno de investigaciones: los cinco superintendentes de la Petro-salud

Daniel Quintero Calle sería, posiblemente, el quinto superintendente nacional de Salud, luego de que desde Presidencia se publicara su hoja de vida. Por el cargo han pasado Ulahy Beltrán, Luis Carlos Leal, Giovanny Rubiano y Bernardo Camacho, siendo este último el de menos duración con apenas 6 meses en el cargo. Pese a no tener ninguna experiencia en el sector salud, Quintero Calle llegaría a la Superintendencia Nacional de Salud para los meses que le faltan al gobierno actual, pues el mandato de Gustavo Petro va hasta el 7 de agosto, cuando se posesione quien sea electo en las urnas. Entérese: Nueva EPS, a la deriva en medio de más denuncias, pese a nombramiento de nuevo interventor Su posible nombramiento ha sido producto de polémica, pues el exmandatario de Medellín llegaría al cargo con alrededor de 43 investigaciones en su contra además con un antecedente de funcionarios y contratistas cercanos a él investigados o imputados por diferentes procesos disciplinarios y algunos hasta penales.

Con Quintero Calle como posible superintendente, se abre la duda respecto a qué busca el gobierno de Gustavo Petro nombrando en este tipo de cargos a personajes como el exmandatario. Pese a que su perfil profesional está ligado a otros campos con la tecnología y las TIC, desde hace tiempo atrás sonaba inclusive para ser el interventor de la Nueva EPS.

Los antecesores de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud

De llegarse a oficializar el nombramiento del exalcalde medellinense, sería el primer superintendente sin ningún campo de acción en la salud, confirmando así una lejanía a los requerimientos técnicos para este tipo de cargos. Siendo todos médicos, el primer superintendente de Gustavo Petro fue el doctor Ulahy Beltrán, nombrado por la ministra Carolina Corcho. Al funcionario junto a la ministra les tocó enfrentar una de sus primeras polémicas a los 6 meses de comenzado el gobierno Petro luego de que tuvieran que rectificar el valor de deuda de las EPS con hospitales y clínicas, asegurando erróneamente que eran 50 billones de pesos. Puede leer: Ex superSalud de Petro tendrá que pagar millonaria sanción tras decisión de la Procuraduría El doctor Beltrán estuvo en el cargo durante 17 meses, hasta febrero de 2024. Tras su renuncia, en julio de ese mismo año fue sancionado por la Procuraduría debido a unas irregularidades en un contrato de 12 mil millones de pesos cuando fue gerente del Hospital Universitario Cari de Barranquilla

Luis Carlos Leal, médico especialista de la Universidad Nacional y que había trabajado en entidades presididas años atrás por Carolina Corcho, fue el segundo superintendente en la administración Petro. En su gestión se dio la intervención de la Nueva EPS y Sanitas, dos de las entidades promotoras de salud con mayor número de afiliados, pues entre las dos superan los 15 millones de colombianos. El especialista Leal estuvo en el cargo hasta octubre de 2024 y también ha tenido que enfrentar procesos con los entes de control, pues la Procuraduría le abrió investigación por presuntas irregularidades en la intervención forzosa de Sanitas. En otras noticias: Sigue el ‘rifirrafe’: Luis Carlos Leal dijo que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores Otro médico cirujano, Giovanny Rubiano, llegaba desde el Instituto Nacional de Salud (INS) a la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2024. Estuvo durante casi un año en el cargo y su renuncia se dio, según conoció EL COLOMBIANO, por una molestia del jefe de Estado hacia el funcionario por su gestión a las intervenciones de las EPS.

Su gestión se vio marcada por una orden de intervención forzosa administrativa contra la EPS Coosalud, con 3,1 millones de afiliados, además de un avance en un proceso de negociación para la compra de medicamentos de alto costo, enfermedades huérfanas y otras patologías de riesgo alto en salud que fue cuestionado por agremiaciones de pacientes. El último superintendente es Bernardo Camacho, quien fue posesionado en el cargo en octubre de 2025. Llegó con un paso reciente como interventor de la Nueva EPS, algo por lo que debió declararse impedido para intervenir en decisiones sobre esa entidad. Ahora, tras su renuncia por, según lo manifestó Camacho, motivos personales, llega a ese lugar un exalcalde cuestionado que, pese a tener procesos ante Procuraduría y Fiscalía, tomará decisiones sobre una parte de los 78,1 billones de pesos a los que se le aprobó al sector salud para el 2026. Siga leyendo: ¿Por qué van a nombrar a Quintero como superintendente de salud para cuatro meses?

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