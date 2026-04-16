De médicos especialistas a un exalcalde lleno de investigaciones: los cinco superintendentes de la Petro-salud

Daniel Quintero Calle sería, posiblemente, el quinto superintendente nacional de Salud, luego de que desde Presidencia se publicara su hoja de vida. Por el cargo han pasado Ulahy Beltrán, Luis Carlos Leal, Giovanny Rubiano y Bernardo Camacho, siendo este último el de menos duración con apenas 6 meses en el cargo.
Pese a no tener ninguna experiencia en el sector salud, Quintero Calle llegaría a la Superintendencia Nacional de Salud para los meses que le faltan al gobierno actual, pues el mandato de Gustavo Petro va hasta el 7 de agosto, cuando se posesione quien sea electo en las urnas.
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Su posible nombramiento ha sido producto de polémica, pues el exmandatario de Medellín llegaría al cargo con alrededor de 43 investigaciones en su contra además con un antecedente de funcionarios y contratistas cercanos a él investigados o imputados por diferentes procesos disciplinarios y algunos hasta penales.