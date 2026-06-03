Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

De cámaras web a hardware de IA: la pequeña empresa en la que OpenAI invirtió 40 millones de dólares

Se trata de Opal Camera, que cambió de nombre y de estrategia con el respaldo de OpenAI, Samsung y Peter Thiel.

  • El primer producto de audio con IA está siendo probado por Sam Altman y ejecutivos de xAI y Anthropic. FOTO Opal Electronics
    El primer producto de audio con IA está siendo probado por Sam Altman y ejecutivos de xAI y Anthropic. FOTO Opal Electronics
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

Opal Camera era una empresa pequeña y discreta. Desde San Francisco fabricaba cámaras web con diseño y especificaciones llamativas, del estilo que los creadores de contenido y profesionales del trabajo remoto eligen cuando quieren algo más que la cámara integrada en un portátil.

No era una compañía con ambiciones de cambiar la industria tecnológica hasta que una reunión en 2022 con OpenAI, padres de ChatGPT, lo cambió todo.

Sam Altman, director ejecutivo de la empresa, era fan de la cámara web C1 de Opal. Esa admiración llevó a su equipo a visitar las oficinas de la empresa para explorar si el modelo de transcripción de voz Whisper de OpenAI podría ejecutarse localmente en las cámaras para generar subtítulos en tiempo real durante videollamadas....

¿No estas registrado?
REGÍSTRATE
Has encontrado contenido
exclusivo para registrados
¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión con tu correo y contraseña

Temas recomendados

Innovación
Tecnología
Inteligencia artificial
ChatGPT
OpenAI
hardware
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos