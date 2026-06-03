De cámaras web a hardware de IA: la pequeña empresa en la que OpenAI invirtió 40 millones de dólares

Opal Camera era una empresa pequeña y discreta. Desde San Francisco fabricaba cámaras web con diseño y especificaciones llamativas, del estilo que los creadores de contenido y profesionales del trabajo remoto eligen cuando quieren algo más que la cámara integrada en un portátil. No era una compañía con ambiciones de cambiar la industria tecnológica hasta que una reunión en 2022 con OpenAI, padres de ChatGPT, lo cambió todo. Sam Altman, director ejecutivo de la empresa, era fan de la cámara web C1 de Opal. Esa admiración llevó a su equipo a visitar las oficinas de la empresa para explorar si el modelo de transcripción de voz Whisper de OpenAI podría ejecutarse localmente en las cámaras para generar subtítulos en tiempo real durante videollamadas....