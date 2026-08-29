Soldados neutralizaron a disparos un dron cargado con explosivos en Puerto Saldaña, Tolima: investigan su origen

Varias ráfagas de fusil sonaron y suspendieron recientemente la tranquilidad de la comunidad en el corregimiento de Puerto Saldaña, municipio de Rioblanco, en el sur del departamento de Tolima, por lo que las autoridades se encuentran investigando.
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La alerta se encendió cuando las tropas del Ejército Nacional detectaron un dron equipado con carga explosiva sobrevolando la zona. Ante la amenaza inminente, los uniformados reaccionaron de inmediato y abrieron fuego contra el dispositivo tecnológico.