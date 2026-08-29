Cuando lo imposible se vuelve realidad: grandes hazañas que han hecho historia en el deporte extremo

Hay actuaciones que parecen imposibles de lograr. Hasta que se consiguen. Repetirlas o superarlas puede significar una gesta mayor. En la memoria aún se recuerdan las piruetas de la gimnasta rumana Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, con una elasticidad inimaginable de su cuerpo cuando tenía 14 años para completar el primer 10 perfecto en el ejercicio de barras asimétricas. También, la carrera de 9,58 segundos del jamaiquino Usain Bolt para completar los 100 metros del atletismo e imponer, en Berlín-2009, un récord mundial que permanece vigente. A la vez, la exhibición del fondista keniano Sabastian Sawe para convertirse en la primera persona en correr un maratón oficial en menos de dos horas, registrando un tiempo histórico de 1:59.30 en abril de este año en Londres. Lea: ¡Una verdadera máquina! Conozca al polaco que nadó 55 horas y cruzó el mar Báltico Y así como ellos, en cada deporte hay referentes a quienes, por sus alcances, muchos buscan igualar o hasta superar. Es tanta la superioridad que ejercen que lo difícil lo hacen ver fácil. Ahora bien, hay otras hazañas que muchas veces ni están en el imaginario de muchos, solo hasta que un osado se atreve a desafiar los límites humanos. Una de las más recientes acaba de acontecer en el aire, lograda por un paracaidista a miles de kilómetros de la Tierra. Se trata del ruso Sergey Boytsov, quien se lanzó al vacío desde la estratósfera, a más de 11.000 metros, logrando de esta manera un nuevo récord mundial sobre la región de Altái, en Siberia. Sergey ascendió en compañía del piloto Ivan Menyailo, a la vez presidente de la Federación Rusa de Deportes de Vuelo en Globo, en un globo aerostático de 10.000 metros cúbicos.

El punto del salto tuvo lugar en el distrito de Aleysk, desde donde el globo pasó el límite de la troposfera, zona donde la presión atmosférica y la temperatura representan un desafío crítico para la supervivencia. “Salté desde la estratósfera. ¡Cumplí mi sueño y establecí un nuevo récord mundial!”, aseguró el atleta, quien usó un traje térmico de tecnología avanzada, con un sistema autónomo de oxígeno, desarrollados en centros espaciales rusos, según informó Naked Science. En esa caída libre, Sergey, quien antes de saltar se persignó, alcanzó una velocidad máxima de 503 km/h debido a la baja densidad del aire en la estratósfera. Según la telemetría registrada por el equipo de especialistas en tierra, el tiempo en caída libre fue de 2 minutos y 30 segundos. Como lo confirmó el Ministerio de Deportes de Rusia, y luego de soportar una temperatura extrema de hasta -59 grados centígrados, el paracaídas se abrió a una altitud de 1.565 metros sobre el nivel del suelo y aterrizó sin problemas en el distrito de Ust-Kalmansky, en el Krai de Altái. Le puede interesar: El apneísta antioqueño John Muñoz sumó otro récord nacional de apnea

El récord anterior del salto en paracaídas más alto estaba en 10.060 metros y pertenecía de forma conjunta a un equipo de paracaidistas extremos de Polonia. Boytsov alcanzó 11.551 metros. Antes de esta aventura en Siberia, Boytsov, de 32 años y reconocido atleta extremo, ya acumulaba otras marcas en el Libro Ruso de los Récords tras ejecutar giros de gimnasia en una barra fija suspendida a 1.500 metros de altura en un globo aerostático sin arneses ni paracaídas, organizar el primer partido de fútbol sobre una plataforma aérea a 6.000 pies e incluso protagonizar, en 2023, el primer salto BASE desde el Lakhta Center de San Petersburgo, el rascacielos más alto de Europa.

¿Por qué estos desafíos?

Jonathan Bustamante Villanueva, médico experto en salud mental y alto rendimiento mental, y magíster en ciencias del deporte, explica que desafiar los límites humanos requiere mucho carácter y valentía, pero sobre todo una mentalidad forjada para gobernar el miedo, soportar el estrés y decidir con precisión cuando el margen de error es mínimo. “El paracaidista ruso que rompió el récord mundial llevó esa exigencia al extremo al lanzarse desde la estratósfera, demostrando que, en ciertos escenarios, la mente resulta ser el factor más determinante”, empezó diciendo Bustamante. El especialista expresa que los deportistas extremos, por su parte, no viven obsesionados con el riesgo: “Aprenden a convivir con él. Su pensamiento no responde a la lógica convencional de la seguridad absoluta, sino a una manera distinta de interpretar el peligro, administrar la presión y transformar la incertidumbre en acción. En ellos no hay azar ni un temor vacío; hay preparación, disciplina y una relación profunda con el desafío”. Lea también: Sofía Gómez Uribe: la historia de sus récords en el abismo oceánico Además, señala que calificarlos de locos es una mirada reducida y poco comprensiva. “En muchos de ellos existe, más bien, una búsqueda intensa de trascendencia, una necesidad genuina de superarse y de encontrar sentido en la frontera misma entre el miedo y la grandeza. Es ahí donde el deporte deja de ser solo competencia o una lucha por vencer a otros, y se convierte en una expresión poderosa de la condición humana: autosuperación, autorrealización y propósito”, agregó Bustamante Villanueva. Lo de Sergey Boytsov también hace recordar otras hazañas humanas y extremas que recordamos a continuación. Felix Baumgartner

Salto desde la estratosfera, 14 de octubre de 2012, Nuevo México, Estados Unidos. El austríaco Felix Baumgartner protagonizó uno de los acontecimientos más impactantes de los deportes extremos durante la misión Red Bull Stratos. Guinness Récord registra que Baumgartner realizó el salto desde 38.969,4 metros y alcanzó una velocidad máxima de 1.357,6 km/h, convirtiéndose además en la primera persona en superar la velocidad del sonido durante una caída libre. La misión estableció varias marcas mundiales y convirtió al austríaco en una figura histórica. Ahmed Gabr

Inmersión más profunda con SCUBA, 18 de septiembre de 2014, Dahab, Egipto. El egipcio Ahmed Gabr estableció el récord mundial de mayor profundidad en una inmersión con equipo autónomo al alcanzar 332,35 metros en el mar Rojo, frente a Dahab. La marca generó posteriormente una revisión por parte de Guinness World Records, que analizó las evidencias disponibles y confirmó que Gabr había alcanzado efectivamente esa profundidad. Desde entonces, Guinness continúa reconociéndolo oficialmente como poseedor del récord mundial de la especialidad. Alex Honnold

El Capitán en solitario, 3 de junio de 2017, Yosemite, Estados Unidos. El estadounidense Alex Honnold protagonizó uno de los grandes hitos de la escalada mundial al convertirse en la primera persona en completar en modalidad free solo El Capitán, la gigantesca pared de granito del Parque Nacional Yosemite. Guinness registra la ascensión, de 884 metros, realizada en 3 horas y 56 minutos. La hazaña quedó incorporada a la historia de la escalada como el primer free solo de El Capitan y como uno de los ascensos más célebres de este siglo. Valery Rozov

Salto base desde el Cho Oyu, 5 de octubre de 2016, Himalaya. El ruso Valery Rozov estableció una marca histórica al realizar un salto base desde aproximadamente 7.700 metros de altitud, en el Cho Oyu, una de las grandes montañas del Himalaya, situada en la frontera entre China y Nepal. Guinness reconoce oficialmente el registro como el punto de salida más alto para un salto base. La expedición tardó 21 días en alcanzar el lugar elegido, convirtiendo aquella actuación en una de las hazañas más extraordinarias s en esta disciplina. Elias Schwärzler

Bicicleta a 272,934 km/h, 22 de mayo de 2022, en Schipkau, Alemania. El austríaco Elias Schwärzler llevó su bicicleta de montaña hasta una velocidad de 272,934 km/h en Schipkau, Alemania. Guinness World Records notificó oficialmente la actuación como el récord de la bicicleta remolcada más rápida. La marca fue establecida en el circuito Lausitzring y superó el registro anterior de 263,5 km/h. Se trata de una de las marcas más llamativas relacionadas con una bicicleta y demuestra hasta qué punto se han llevado los límites de velocidad dentro de modalidades no convencionales del ciclismo. Vitomir Maričić

Récord mundial de apnea, 14 de junio de 2025, en Opatija, Croacia. El croata Vitomir Maričić estableció el récord guinness de mayor tiempo conteniendo voluntariamente la respiración bajo el agua, con 29 minutos y 3 segundos, en Opatija. La marca superó ampliamente el registro anterior de 24 minutos y 37,36 segundos, conseguido por su compatriota Budimir Šobat en 2021. Guinness confirmó oficialmente la nueva plusmarca. El registro convirtió a Maričić en protagonista de uno de los récords de resistencia humana más extraordinarios reconocidos actualmente. Jhonathan Flórez

Vuelo en wingsuit de larga duración, 20 de abril de 2012, en La Guajira, Colombia. El colombiano Jhonathan Flórez fue durante años uno de los mejores deportistas del wingsuit (traje de alas) mundial. En 2012, en La Guajira, saltó desde un avión a 37 mil pies de altura, recorrió logrando 17 kilómetros en caída libre al volar por 9 minutos y 6 segundos, logrando los récords guinness del salto más prolongado, de mayor distancia y más altura de la historia de los denominados “hombres pájaros”. El antioqueño, que murió el 3 de julio de 2015 en el glaciar Titlis cerca de Engelberg Suiza, dejó huella en este deporte. Jonny Davies

Récord de velocidad con motocicleta, 18 de agosto de 2024 en Elvington, Reino Unido. El británico Jonny Davies protagonizó en 2024 una actuación reconocida por Guinness relacionada con la velocidad alcanzada mientras era arrastrado por una motocicleta. El registro llegó a 256,72 km/h en el aeródromo de Elvington, Yorkshire, y superó una marca que permanecía vigente desde 1999. La actuación se convirtió en uno de los récords de velocidad más llamativos en una categoría poco habitual dentro del universo de los deportes extremos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas