Cuando lo imposible se vuelve realidad: grandes hazañas que han hecho historia en el deporte extremo

Hay actuaciones que parecen imposibles de lograr. Hasta que se consiguen. Repetirlas o superarlas puede significar una gesta mayor.
En la memoria aún se recuerdan las piruetas de la gimnasta rumana Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, con una elasticidad inimaginable de su cuerpo cuando tenía 14 años para completar el primer 10 perfecto en el ejercicio de barras asimétricas.
También, la carrera de 9,58 segundos del jamaiquino Usain Bolt para completar los 100 metros del atletismo e imponer, en Berlín-2009, un récord mundial que permanece vigente.
A la vez, la exhibición del fondista keniano Sabastian Sawe para convertirse en la primera persona en correr un maratón oficial en menos de dos horas, registrando un tiempo histórico de 1:59.30 en abril de este año en Londres.
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Y así como ellos, en cada deporte hay referentes a quienes, por sus alcances, muchos buscan igualar o hasta superar. Es tanta la superioridad que ejercen que lo difícil lo hacen ver fácil.
Ahora bien, hay otras hazañas que muchas veces ni están en el imaginario de muchos, solo hasta que un osado se atreve a desafiar los límites humanos.
Una de las más recientes acaba de acontecer en el aire, lograda por un paracaidista a miles de kilómetros de la Tierra.
Se trata del ruso Sergey Boytsov, quien se lanzó al vacío desde la estratósfera, a más de 11.000 metros, logrando de esta manera un nuevo récord mundial sobre la región de Altái, en Siberia.
Sergey ascendió en compañía del piloto Ivan Menyailo, a la vez presidente de la Federación Rusa de Deportes de Vuelo en Globo, en un globo aerostático de 10.000 metros cúbicos.