Esta es la empresa de la avioneta accidentada en la ruta Popayán–Cali: así el piloto evitó una tragedia en el Valle

Una maniobra oportuna y la experiencia del piloto fueron determinantes para evitar una tragedia aérea este 9 de febrero, cuando una avioneta que cubría la ruta entre Popayán y Cali presentó fallas durante la aproximación al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca.
Aunque el aterrizaje fue forzoso, los cuatro ocupantes de la aeronave resultaron ilesos, en un episodio que, según los primeros reportes oficiales, pudo tener consecuencias mucho más graves.
Conozca: Aeronave que cubría la ruta Popayán-Cali sufrió accidente y se precipitó a tierra con cuatro personas
De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO y confirmada por la Aeronáutica Civil, la avioneta pertenece a la empresa Solair S.A.S., una firma con sede principal en Bogotá dedicada al transporte aéreo regular de pasajeros, así como a vuelos fletados no regulares y servicios de carga.
La aeronave siniestrada corresponde a un modelo PA-34 con matrícula HK-4754.