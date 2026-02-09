Esta es la empresa de la avioneta accidentada en la ruta Popayán–Cali: así el piloto evitó una tragedia en el Valle

Una maniobra oportuna y la experiencia del piloto fueron determinantes para evitar una tragedia aérea este 9 de febrero, cuando una avioneta que cubría la ruta entre Popayán y Cali presentó fallas durante la aproximación al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca. Aunque el aterrizaje fue forzoso, los cuatro ocupantes de la aeronave resultaron ilesos, en un episodio que, según los primeros reportes oficiales, pudo tener consecuencias mucho más graves. Conozca: Aeronave que cubría la ruta Popayán-Cali sufrió accidente y se precipitó a tierra con cuatro personas De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO y confirmada por la Aeronáutica Civil, la avioneta pertenece a la empresa Solair S.A.S., una firma con sede principal en Bogotá dedicada al transporte aéreo regular de pasajeros, así como a vuelos fletados no regulares y servicios de carga. La aeronave siniestrada corresponde a un modelo PA-34 con matrícula HK-4754.

Cuatro ocupantes y ningún herido

En el vuelo se desplazaban cuatro personas: el piloto, el copiloto, un médico y un profesional de atención prehospitalaria. Las autoridades aclararon que, contrario a versiones iniciales, la aeronave no trasladaba a ningún paciente en ese momento. “Se confirma que todos los ocupantes resultaron ilesos”, indicó la Aeronáutica Civil en un comunicado preliminar tras el incidente.

La ausencia de heridos y de daños mayores llamó la atención de los organismos de socorro, pues el aterrizaje se produjo fuera del perímetro del aeropuerto, en una zona rural, a unas cinco millas del umbral de la pista.

La maniobra que evitó la emergencia

Según los primeros informes técnicos, la avioneta comenzó a registrar inconvenientes mecánicos cuando se aproximaba al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, terminal que presta servicios a Cali y al resto del Valle del Cauca. Ante la falla, el piloto tomó la decisión de no intentar llegar a la pista a toda costa. En cambio, optó por buscar una zona despejada, lejos de viviendas o áreas pobladas, para reducir el riesgo de víctimas en tierra. La aeronave descendió y terminó deslizándose sobre cultivos, lo que ayudó a amortiguar el impacto. La maniobra evitó que se produjera un choque violento, así como un posible incendio o explosión, escenarios frecuentes en aterrizajes forzosos. Imágenes posteriores al accidente muestran a los ocupantes de pie junto a la avioneta, evidenciando que la estructura principal resistió el impacto. Lea también: Wingo creció 15% en 2025: transportó 3,6 millones de pasajeros en 2025 y Medellín aportó 1,3 millones La decisión de aterrizar en un terreno agrícola fue clave. De haberse precipitado sobre zonas habitadas o vías transitadas, el desenlace podría haber sido muy distinto.

Investigación en curso

La Aeronáutica Civil informó que activó los protocolos de investigación para determinar la causa exacta de la falla. Peritos técnicos revisarán la aeronave, los registros de mantenimiento y las comunicaciones con la torre de control. Mientras tanto, la empresa Solair, fundada el 27 de marzo de 2001, continúa operando servicios de transporte aéreo regular y no regular de pasajeros y carga en el país.

Un recuerdo de otros accidentes

El caso también trae a la memoria otros incidentes recientes con avionetas en Colombia. Uno de los más recordados ocurrió el 15 de agosto de 2025 en Medellín, cuando una aeronave se desplomó en pleno casco urbano, cerca del estadio Atanasio Girardot.

Así quedó la aeronave siniestrada en el barrio Estadio, Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga

En ese hecho resultaron heridos sus dos tripulantes, una pareja de esposos de 61 y 63 años. Ambos sufrieron politraumatismos y fueron trasladados a centros asistenciales. El piloto perdió el conocimiento tras el impacto. Lea también: Así fue cómo ocurrió el accidente de la avioneta en el barrio Estadio, Medellín Según reportes de la concesión AirPlan, el aviador había advertido fallas mecánicas del motor antes del accidente. La aeronave cayó en un parque del sector Laureles-Estadio, generando alarma entre los residentes. Ese episodio, a diferencia del ocurrido cerca de Cali, sí dejó personas lesionadas y denuncias ciudadanas por hurtos a las víctimas mientras esperaban ayuda.

Un desenlace afortunado

En contraste, el aterrizaje de emergencia en el Valle del Cauca terminó siendo un caso donde la preparación y la toma de decisiones oportunas marcaron la diferencia. No hubo incendios, explosiones, daños estructurales graves ni personas afectadas en tierra. Tampoco se reportaron afectaciones a viviendas o edificaciones cercanas. Por ahora, el hecho queda como un ejemplo de cómo la pericia en cabina puede transformar una posible tragedia en un susto sin consecuencias fatales. Las autoridades esperan que el informe final esclarezca qué originó la falla y si se requieren medidas adicionales de seguridad para este tipo de operaciones. Con información de El Tiempo*.

