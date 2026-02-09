40 años de País Paisa: así será la celebración de la obra que puso a la cultura antioqueña en el escenario

Todo lo que es muy bueno, tiene lo mismo de malo. País Paisa fue el primer gran triunfo del Águila Descalza, pero también un gran susto. “No sabíamos el monstruo que habíamos creado. Yo le preguntaba a Cristina si ella creía que con esta obra podríamos llegar hasta final de año y ella me decía que sobrados, que esta obra no moriría jamás, y estaba en lo cierto”, cuenta Carlos Mario en Mucha Gracia, el libro que cuenta la historia del Águila. Le puede interesar: Doña Ratona, La Pascasia y Candelaria: el sueño de recuperar el centro de Medellín El susto no duró mucho, pero la obra si. Este año celebra 40 años y por eso vuelve al escenario del Teatro Prado con funciones del 12 al 28 de marzo. Y vuelve con sorpresas, esta versión de País Paisa contará con cuatro canciones originales de Cristina Toro, con arreglos del maestro Juan David Osorio, que enriquecerán la experiencia escénica y musical de la obra, reforzando su carácter festivo, entrañable y profundamente colombiano, pero además, será un homenaje a la vida de Lucía Velásquez de Aguirre, madre de Carlos Mario Aguirre, quien inspiró al inolvidable personaje de doña Jesusita Restrepo. Hay mucho por celebrar: País Paisa lo cambió todo. La vida de Carlos Mario y de Cristina, que por fin pudieron vivir del Teatro, porque la obra causó tal furor, que desde que se anunció del estreno en EL COLOMBIANO, la gente empezó a hacer fila en el teatro, en la sede pequeñita que tenían en Laureles. Había quienes rogaban para que los dejaran entrar cuando ya no habían boletas, otros tuvieron que ver la obra parados, y Carlos Mario y Cristina tuvieron que desconectar el teléfono para no enloquecer, porque la gente no dejaba de llamar para comprar boletas. Luego tuvieron que parar las funciones para tumbar un muro de la casa y ampliar la sala. En esa sede presentaron la obra más de 150 veces, incluso llegaron a hacer de a dos funciones por día.

Luego llenaron el Teatro Metropolitano, hicieron 70 funciones ahí. Entonces pudieron comprar la casa de Prado donde esta el Teatro Águila Descalza, la misma casa que desde el año pasado es también un museo que cuenta la historia de Medellín, el paso del campo a la ciudad, la construcción del relato identitario de la región, la historia del País Paisa. “Un fenómeno como ese no se había registrado nunca en el teatro colombiano. Las colas daban la vuelta a la manzana. Niños, viejos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, oficinistas, gerentes, pobres, ricos, mafiosos, sacerdotes, todo el mundo quería ver País Paisa, todos querían estar en primera fila”, dice también Carlos Mario en el libro. La obra puso a Medellín y Antioquia en el escenario, le dio identidad al teatro local y fue el pilar fundacional de una dramaturgia propia que le ha permitido al Águila Descalza mantenerse en vuelo, girar nacional e internacionalmente con más de 45 obras, pero que además los ha convertido en gestores y referentes de la cultura en Medellín.

Más allá del teatro

La influencia del Águila Descalza va más allá del teatro y eso se deja ver en la programación cultural que ofrecen a la ciudad. Así, este primer semestre en el Teatro Prado, que ahora también es museo, se mantiene por la exposición Medellín 1900-1940, mientras en el teatro estarán presentado las últimas funciones de Clase Mela, del 12 al 28 de febrero y las primeras de País Paisa, del 12 al 28 de marzo. En el Solar del Águila, ubicado también en el barrio Prado, en la cuadra al lado del teatro siguen las presentaciones de elencos Águila, el grupo de teatro que recibió el legado de Cristina y Carlos Mario. Por ahora están presentando dos obras Mañana le pago y No Vuelvo a Beber –las obras se van intercalan cada dos semanas–. La franja de Invitados al Solar, un espacio de conversaciones guiado por Juan Fernando Ospina, empieza este martes 10 de febrero a las 6:30 P.M. con la charla Medellín: Lado Rock, con Carlos Alberto Acosta, periodista musical y fundador de MuRock (el museo del rock local). Lea también: Trump enfurece y los latinos celebran: así fueron las reacciones al show de Bad Bunny en el Super Bowl Después del éxito el Festival Tremendas Mujeres, que se celebró a lo largo del año pasado, vuelve en su segunda edición ahora bajo el nombre de Festival Tremenda Gente, allí se reunirán personas con apuestas artísticas y visiones teóricas disruptivas y únicas para conversar sobre su vida y su que hacer. También estarán las ya tradicionales Tardes En-cantadas del Solar, que convocan a públicos de diversas edades para compartir tangos, milongas y valses todos los miércoles a las 4:00 p.m. Los martes a la misma hora estará el taller Introducción en cinco tiempos a la literatura antioqueña, un taller dictado por el historiador, escritor y periodistas Reinaldo Spitaletta. En colaboración con la Biblioteca Franz Kafka, habrá una agenda de charlas para reflexionar sobre la existencia, la identidad, el territorio, el cine y más a través de grandes personas de la historia mundial. Además, cada semana en la Capilla del Solar se proyectará una obra del Águila Descalza. Mucha de la programación es con entrada libre, pero con cupos limitados. Para más información consulte las redes del Águila Descalza y el Solar del Águila.