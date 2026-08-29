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Así fue la violenta caída de Tadej Pogacar, quien abandonó la Vuelta a España-2026

El esloveno, que era líder de la carrera desde el primer día en Mónaco, era el gran favorito para ganar la pruena, la única grande que aún no conquistar.

  • Tadej Pogacar se vio obligado a abandonar la Vuelta tras verse involucrado en una masiva caída. FOTO @VUELTAAESPAÑA
    Tadej Pogacar se vio obligado a abandonar la Vuelta tras verse involucrado en una masiva caída. FOTO @VUELTAAESPAÑA
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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El ciclista esloveno Tadej Pogacar, líder destacado de la clasificación general, tuvo que abandonar este sábado la Vuelta a España tras sufrir una violenta caída a 32 kilómetros de la meta de la octava etapa, situada en la localidad valenciana de Xeraco.

Las alarmas se dispararon cuando Pogacar, grandísimo favorito al título y que ganó tres etapas en la primera semana de la competición, se fue al asfalto y las imágenes de televisión mostraron que tenía heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo y en la ceja izquierda.

Fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, antes de constatar que no podía por el dolor y ser evacuado del lugar en ambulancia.

Este abandono inesperado deja a la Vuelta huérfana de su gran estrella, que había decidido participar en esta edición para coronarse por primera vez en España y completar así su pleno de títulos en las tres grandes rondas por etapas, después de haber ganado cinco veces el Tour de Francia (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) y una vez el Giro de Italia (2024).

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Antes de esta edición, Pogacar solo había participado una vez en la Vuelta: fue en 2019, en su debut en una gran ronda por etapas, y entonces ganó la clasificación de los jóvenes (maillot blanco), siendo tercero en una clasificación general final ganada por su compatriota Primoz Roglic.

Ganó tres etapas en aquel 2019 y otras tres en este 2026, en su segunda presencia en la carrera española.

Hasta este sábado, Pogacar no había abandonado nunca en una de las carreras de tres semanas del calendario.

Esta caída parece comprometer también sus opciones en el Mundial de ciclismo en ruta de finales de septiembre en Canadá, a la espera de un diagnóstico más preciso sobre la gravedad de los daños sufridos. El abandono de Pogacar deja ahora la Vuelta muy abierta.

Bryan Coquard celebró en la octava fracción

El ciclista francés Bryan Coquard fue finalmente el ganador de la octava etapa.

En la recta de llegada hubo otra caída y finalmente fue Coquard el que se impuso y logró así su primera victoria en una prueba ciclista de tres semanas.

El corredor del equipo Cofidis superó al danés Mads Pedersen y al belga Jordi Meeus.

El abandono de Pogacar, que tenía una ventaja de más de tres minutos y medio con respecto a sus perseguidores en la general, deja ahora la Vuelta muy abierta.

El nuevo líder de la general es el español Enric Mas, del equipo Movistar, seguido por el austriaco Felix Gall (Decathlon) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), a 1.11 y 1.33, respectivamente. El mejor colombiano es Harold Tejada (Astana), en el octavo lugar, a 3.56.

Este domingo etapa de montaña, de 187,4 kilómetros entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y Alto de Aitana. Costa Blanca.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Tadej Pogacar abandonó la Vuelta a España 2026?
Tadej Pogacar abandonó la Vuelta a España después de sufrir una fuerte caída a 32 kilómetros de la meta de la octava etapa. Intentó continuar, pero el dolor le impidió seguir y fue evacuado en ambulancia.
¿Qué lesiones sufrió Tadej Pogacar tras la caída?
Pogacar presentó heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo y la ceja izquierda. Se espera un diagnóstico más preciso para determinar la gravedad de sus lesiones.
El esloveno había ganado tres etapas en la edición de 2026 antes de abandonar la carrera en la octava jornada. Además, llegaba como líder destacado de la clasificación general.
¿Cuántas etapas había ganado Pogačar en la Vuelta a España 2026?

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