La historia de los siete sobres marcados con nombres hallados junto a $145 millones en La Guajira

El caso que rodea al secretario de la Cámara, Jaime Lacouture, dio un nuevo giro tras conocerse los detalles de cómo estaba distribuido el dinero incautado esta semana en Hatonuevo, La Guajira.
Más allá de los $145 millones encontrados en el baúl de un Toyota Corolla en Hatonuevo, La Guajira, lo que llamó la atención de los investigadores fue la forma en que estaba distribuido el dinero: no estaba en fajos sueltos ni en un solo paquete, sino organizado en siete sobres de manila con anotaciones manuscritas.
En contexto: Policía desmiente a secretario de la Cámara: sobres con dinero sí estaban marcados con número de teléfono
El coronel Jair Alonso Parra, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, fue enfático al aclarar que los sobres no fueron marcados por los uniformados. “Cada uno tenía anotaciones hechas a mano con datos como el nombre de la persona a la que iba dirigido, un número de teléfono y el municipio o corregimiento donde, presuntamente, debía ser entregado”, explicó.