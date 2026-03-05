Supersalud pasó de 57 contratistas en 2022 a 467 en enero de 2026; esto han gastado

En medio de la crisis financiera que vive el sistema de salud, cuyo presupuesto ha crecido por debajo de la demanda de servicios que hay en el país, se siguen conociendo decisiones presupuestales que han tomado las entidades del sector. Esta vez los reflectores están sobre la superintendencia del ramo.
Le puede interesar: A Petro le dio por abrir un correo para recibir denuncias por “sobornos” en las EPS.
Una denuncia del representante a la Cámara y candidato al Senado Andrés Forero (Centro Democrático) reveló que los contratos por prestación de servicio en esa entidad se han incrementado en los últimos cuatro años.