Juicio sí, cárcel no: el pulso en la Corte por el futuro de los congresistas del caso UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia completa ya tres sesiones extraordinarias debatiendo si llama a juicio y ordena la captura de seis congresistas investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, pese a las discusiones, el alto tribunal aún no logra una decisión definitiva. ¿Por qué?
Aunque reina el hermetismo sobre lo que ocurre al interior de la corporación, han trascendido versiones según las cuales los magistrados mantienen posiciones enfrentadas, desde el punto de vista jurídico, sobre la eventual orden de captura.