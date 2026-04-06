Gobierno anunció protección a la Sierra Nevada: no habrá nuevas concesiones mineras en más de 900.000 hectáreas

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los ecosistemas más estratégicos del país. Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una reserva ambiental de carácter temporal que cubre cerca de 942.000 hectáreas, con el objetivo de blindar este territorio mientras se define una figura de protección definitiva.
La decisión, formalizada a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, extiende por dos años las medidas adoptadas previamente para la zona.
Según explicó la ministra encargada Irene Vélez, la importancia de esta área radica en su papel como reguladora de múltiples cuencas hídricas que abastecen a buena parte del Caribe colombiano.
En contexto: el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada se amplió en 2023 (ver video).