SIC ordenó la reapertura de los restaurantes de Andrés Carne de Res tras un “análisis exhaustivo” por fallas eléctricas y de gas

Luego de tres días de cierre preventivo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el levantamiento total de la medida impuesta al reconocido restaurante Andrés Carne de Res (Chía) y la reapertura parcial de su sede capitalina, Andrés D.C., ambos propiedad de la sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S.
La decisión le puso fin al cierre temporal ordenado mediante resoluciones del 20 de octubre de 2025, el cual mantuvo los establecimientos completamente inactivos entre el 22 y el 24 de octubre.
Este periodo fue crucial para que la empresa ejecutara las acciones correctivas urgentes exigidas por la autoridad, enfocadas principalmente en mitigar el “riesgo inminente” que representaban sus instalaciones eléctricas y de gas.