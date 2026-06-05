Shakira desmiente apoyo a Iván Cepeda y rechaza uso de su imagen en campaña presidencial

La cantante barranquillera Shakira desmintió una imagen que circuló en redes sociales y que la mostraba junto al candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. En un mensaje enviado a varios medios de comunicación, la artista aseguró que no respalda a ningún aspirante en la actual contienda electoral. “Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas”, señaló la barranquillera. También precisó que no respalda “a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”. Entérese: Cepeda se queja porque Abelardo usó la camiseta de la Selección, pero Petro hizo lo mismo en 2022; la Federación contestó

La artista agregó que su posición frente al proceso electoral es de respeto por la decisión de los ciudadanos. “Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”, expresó. Le puede interesar: ‘Dai Dai’ de Shakira rompe récords y se convierte en el video más visto de YouTube en 24 horas: superó 10 millones de reproducciones

La imagen que motivó el pronunciamiento no fue difundida por la campaña oficial de Iván Cepeda. Esta comenzó a circular desde cuentas de seguidores del candidato en redes sociales. Entre ellas figuraba una cuenta que se identificaba como parte del denominado “Wolfpack del Pacto Histórico”, un grupo de simpatizantes que hace referencia a las “Lobas”, nombre con el que se conocen seguidores de Shakira. Tras la aclaración de la cantante, la publicación fue eliminada. Shakira no ha intervenido en política electoral en Colombia ni ha expresado respaldo público a candidatos presidenciales. A lo largo de su trayectoria, la cantante ha evitado tomar partido en contiendas políticas, manteniendo una posición distante de las campañas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Sus pronunciamientos públicos han estado enfocados principalmente en temas sociales, especialmente relacionados con la educación y proyectos comunitarios a través de su fundación Pies Descalzos. Su participación en el debate público se ha limitado a llamados generales sobre democracia, inversión social y derechos ciudadanos, sin involucrarse directamente en la política electoral. Siga leyendo: Shakira y Burna Boy cantarán la canción oficial del Mundial 2026 en la ceremonia inaugural de México Preguntas y respuestas