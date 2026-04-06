Las cifras que dejó Semana Santa en Colombia: caída en delitos y siniestros viales tras movilización histórica

Tras las celebraciones de Semana Santa en el país, la Policía Nacional entregó un balance positivo en materia de seguridad y movilidad, destacando una reducción en los delitos y en la siniestralidad vial en todo el territorio.
En cuanto a las cifras, el delito por homicidio, se redujo en un 14 %. Por otro lado, las lesiones personales registraron una caída del 88 %, mientras que los casos de hurto disminuyeron en un 85 %, con 769 denuncias frente a cifras más altas en 2025.
Las acciones operativas también dejaron más de 1.600 capturas, la incautación de 5,7 toneladas de droga, la destrucción de 63 laboratorios ilegales y la recuperación de 254 vehículos.