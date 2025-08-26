Este era alias Dúmar, el cabecilla por cuyo cadáver secuestraron a 34 militares en Guaviare

La disputa por el cadáver de un disidente de las Farc es el motivo por el cual una muchedumbre secuestró a 34 militares en el área rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare.

Se trata de Willinton Vanegas Leyva, alias Dúmar o Chito, quien según las Fuerzas Militares era el cabecilla del frente Martín Villa, adscrito al bloque Jacobo Arenas, que pertenece a la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC) y comandada por Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco.

El pasado domingo 24 de agosto las FF.MM. asaltaron su campamento en la vereda Nueva York, de El Retorno, y en combate fueron dados de baja 10 presuntos delincuentes, incluyendo a “Dúmar”.

Debido a la lejanía del lugar de los hechos, la extracción de los cadáveres y de las tropas tomó más de 24 horas, lo que le dio tiempo al EMC de instigar a la comunidad de la zona para acudir al sitio y rodear a 34 uniformados que todavía permanecían allá, al anochecer del lunes.

En la mañana de este martes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la situación: “Algunas de estas personas, presuntamente infiltradas o amenazadas por ‘Mordisco’, exigen la entrega del cuerpo de uno de los diez muertos en desarrollo de la operación militar el pasado domingo, donde nuestras @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia adelantaron una contundente ofensiva contra la comisión criminal del cabecilla alias Dúmar o Chito”.