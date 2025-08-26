x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Este era alias Dúmar, el cabecilla por cuyo cadáver secuestraron a 34 militares en Guaviare

La comunidad de El Retorno, al parecer instigada por las disidencias de las Farc, tiene rodeados a los uniformados que hicieron el operativo contra ese delincuente.

  • Willinton Vanegas Leyva, alias “Dúmar” o “Chito”, muerto en una operación militar en El Retorno, Guaviare. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    Willinton Vanegas Leyva, alias “Dúmar” o “Chito”, muerto en una operación militar en El Retorno, Guaviare. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

26 de agosto de 2025
bookmark

La disputa por el cadáver de un disidente de las Farc es el motivo por el cual una muchedumbre secuestró a 34 militares en el área rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare.

Se trata de Willinton Vanegas Leyva, alias Dúmar o Chito, quien según las Fuerzas Militares era el cabecilla del frente Martín Villa, adscrito al bloque Jacobo Arenas, que pertenece a la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC) y comandada por Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco.

El pasado domingo 24 de agosto las FF.MM. asaltaron su campamento en la vereda Nueva York, de El Retorno, y en combate fueron dados de baja 10 presuntos delincuentes, incluyendo a “Dúmar”.

Entérese: 34 militares permanecen secuestrados por comunidades del Guaviare, según el MinDefensa: ¿qué pasó?

Debido a la lejanía del lugar de los hechos, la extracción de los cadáveres y de las tropas tomó más de 24 horas, lo que le dio tiempo al EMC de instigar a la comunidad de la zona para acudir al sitio y rodear a 34 uniformados que todavía permanecían allá, al anochecer del lunes.

En la mañana de este martes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la situación: “Algunas de estas personas, presuntamente infiltradas o amenazadas por ‘Mordisco’, exigen la entrega del cuerpo de uno de los diez muertos en desarrollo de la operación militar el pasado domingo, donde nuestras @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia adelantaron una contundente ofensiva contra la comisión criminal del cabecilla alias Dúmar o Chito”.

Y agregó en el mismo trino: “El cuerpo que solicitan se encuentra en San José del Guaviare, acorde a los protocolos de medicina legal y judiciciales para estos casos. Desde el inicio se ha ofrecido el transporte de estas personas a San José del Guaviare y todas las garantías institucionales para que conozcan y acompañen de primera mano los procesos que se están adelantando acorde a la Constitución y la Ley”.

Fuentes extraoficiales indicaron que las personas vestidas de civil no solo están pidiendo el cuerpo de Vanegas, sino también de otros muertos en el operativo.

¿Pero quién era “Dúmar”, el cabecilla cuya muerte provocó el secuestro de los soldados?

Según el reporte del Ejército, era uno de los principales lugartenientes de “Iván Mordisco” en el departamento de Cauca, y el año pasado este le encomendó la misión de consolidar un corredor de movilidad entre Guaviare y Meta.

Estaba implicado en la masacre de cuatro soldados en Argelia, Cauca (02/5/24); y los homicidios del líder social Jairo Enrique Tombe y su esposa Leonora González, en el municipio de El Tambo (05/6/23); entre otros crímenes ligados a la extorsión, el narcotráfico y el tráfico de armas.

De momento los 34 uniformados siguen secuestrados por la multitud, a la espera de negociaciones con delegaciones de derechos humanos que se desplazaron a la zona.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La historia detrás de la matanza entre disidentes de las Farc que deja nueve muertos en Buenaventura.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Secuestro
Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Víctimas del conflicto
Disidencias de Farc
Muerte
Paz Total
Proceso de paz con disidencias de las Farc
Disidencias de Iván Mordisco
Delitos
Paz
conflicto
Colombia
Guaviare
General Pedro Sánchez
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida